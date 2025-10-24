Ο στενός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, Γιώτης Κιουρτσόγλου, μιλάει για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδοποιού.

Σε ηλικία 81 ετών, έφυγε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Σήμερα ωστόσο, μέσω της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο φίλος και συνεργάτης του δημιουργού, Γιώτης Κιορτσόγλου, μίλησε σε ζωντανή σύνδεση, με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, όπου και αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές του Σαββόπουλου, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Συγκινούν οι τελευταίες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου

Αναφερόμενος λοιπόν στα όσα έζησε στο πλευρό του μεγάλου καλλιτέχνη, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου σημειώνει: «Ήμουν σχεδόν κοντά του τις τελευταίες ώρες. Πήγα στο νοσοκομείο και είχαν διώξει όλη την οικογένεια και όλο τον κόσμο μαζί για να πάμε στο σπίτι που ήταν σχετικά κοντά. Δεν χρειαζόταν να ήμασταν εκεί, αμέσως μετά η οικογένεια έφυγε πήγε στο νοσοκομείο ξανά και εγώ στο σπίτι μου, έπαιρνα τηλέφωνα για να μάθω πώς είναι..», σημείωσε ενώ ανέφερε πως ο Διονύσης Σαββόπουλος, μόλις είχε φύγει από τη ζωή.

«Υπήρξε μια τελευταία αναλαμπή, τους χαιρέτησε όσους ήταν στο δωμάτιο μέσα, αλλά έχω μια συγκινητική ιστορία. Ο άνθρωπος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια, του κρατούσε το βιβλίο του Χατζιδάκι και στην παράγραφο που λέει: «Μια χώρα που μοιράζει με τη δική μας» διάβασε αυτή τη σελίδα, διάβασε και τη δεύτερη, το έκλεισε και το έβαλε δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του».

«Αυτή ήταν η τελευταία σκηνή του Διονύση Σαββόπουλου διαβάζοντας Χατζιδάκι και έφυγε και μια πικρία που δεν γιορτάστηκαν τα 100 του χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου.

«Τα τελευταία του λόγια, ήταν ότι είχε μεγάλη αγάπη για τους φίλους του, ήθελε να μαθαίνει... »

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqlcyrpxbeh?integrationId=40599y14juihe6ly}