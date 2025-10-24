Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός μιλώντας στο Breakfast@Star.

Με άκρως εξομολογητική διάθεση η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο Breakfast@Star και τη Μαίρη Αργυριάδου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας της και τους φίλους που μέτρησε κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής.

Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, τώρα είμαι καλά. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός που δεν περίμενα ότι οι δικοί μου άνθρωποι θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στεναχώρια μου, ανέβασα 18 πίεση κι εκεί με χτύπησε… Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό. Άμα ήταν αιμορραγικό δε θα μπορούσα να ξαναμιλήσω».

