Με μία μακροσκελή ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τον Διονύση Σαββόπουλο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός χώρος και η μουσική σκηνή της χώρας, ύστερα από την είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο δημιουργός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών, ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό και ανεξίτηλο στίγμα στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Πληθώρα από καλλιτέχνες έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη του και τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλεια του τραγουδοποιού. Ένας από αυτούς, ήταν και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα μακροσκελές κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram:

«Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που δεν ακολούθησε την εποχή του, τη διαμόρφωσε. Με λέξεις που χάραζαν μνήμες, με μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα, με αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν.

Τα τραγούδια του δεν ήταν απλώς νότες, ήταν καθρέφτες της κοινωνίας μας, του φωτός και του σκοταδιού μας. Μια πορεία γεμάτη τόλμη, ποίηση, χιούμορ, ευαισθησία και πνευματική ελευθερία.

Για δεκαετίες, συντρόφεψε γενιές, άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον λόγο του.

Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Για όσα πρόσφερε. Για όσα τόλμησε. Για όσα θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μας μιλούν.

Καλό ταξίδι.

Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα.

Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη - Στίχοι, μουσική δικοί του…»

