Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την περιπέτεια με τα ναρκωτικά.

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος εξομολογήθηκε πως έκανε καταχρήσεις στο παρελθόν και χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ για να απεξαρτηθεί.

«Έχω ιστορία με καταχρήσεις, μπορώ να πω ότι παλιότερα έβρισκα διεξόδους έτσι. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία, με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή», είπε ο 43χρονος ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

