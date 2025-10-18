Η συνέντευξη της Φαίης Μαυραγάνη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κράτησε περίπου δυο λεπτά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε εκνευρισμένη από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου.

Η συνέντευξη της Φαίης Μαυραγάνη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κράτησε περίπου δυο λεπτά, αφού η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» μετά την πρώτη ερώτηση που δέχτηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εκνευρίστηκε και αποφάσισε να βγάλει το μικρόφωνο και να φύγει.

«Αχ, μη μου ξεκινάτε έτσι. Δεν ήρθα γι’ αυτό. Δε θα κάνω αυτή τη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δε θα έχετε σχόλιο γι’ αυτό από εμένα. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας….» απάντησε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όταν όμως η Φαίη Μαυραγάνη επέμεινε, η πολιτικός φανερά εκνευρισμένη είπε, «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Εντάξει. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγεται αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, και φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή να σας κάνω σχόλιο. Όχι. Δε πειράζει. Θα τον καλέσετε να σας τα πει κι εγώ θα φύγω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρία Μαυραγάνη. Δεν πειράζει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα… Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ» και έβγαλε το μικρόφωνο αποχωρώντας από το πλατό παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να της αλλάξει γνώμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddl7ny2ffjpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εκπομπή πέρασε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, η Φαίη Μαυραγάνη πήρε τον λόγο και εξήγησε στους τηλεθεατές τι συνέβη λέγοντας: «Είχαμε κλείσει μια συνέντευξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε μια φυσική καθυστέρηση. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Έρχεται η κυρία Κωνσταντοπούλου, κάθεται, ξεκινάει η συνέντευξη. Είναι η πιο σύντομη συνέντευξη που έχω κάνει στη ζωή μου. Ούτε δίλεπτο δε πρέπει να κράτησε. Αποφασίζω να τη ρωτήσω για το καινούργιο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε χθες, “Ιθάκη”. Είχαν συμπορευτεί. Ήταν Πρόεδρος στη Βουλή επί Τσίπρα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μου είπε ότι αν συνεχίσω να ρωτάω, θα φύγει. Δε μπορεί κανείς πολιτικός. Δε μπορεί κανείς πολιτικός να μας πει τι θα ρωτάμε και τι όχι. Αν θέλετε να απαντάτε, ωραία, αν όχι, απλά δεν απαντάτε… Επιμένω, και στη συνέχεια αρχίζω να τη ρωτάω για τον κύριο Ρούτσι. Αποφασίζει να φύγει λέγοντας ότι δε θέλει να απαντήσει για τον κύριο Τσίπρα. Είχαμε να πούμε για πολλά. Πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί ήθελε να φύγει η κυρία Κωνσταντοπούλου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddl7rnao4o0p?integrationId=40599y14juihe6ly}