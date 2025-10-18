Η Χριστίνα έκλεισε πίσω της οριστικά την πόρτα του GNTM 6.

Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, το πάθος της και την ανάγκη της να εξελιχθεί στο χώρο της μόδας, ο τραυματισμός της Χριστίνας, δεν την άφησε να παρουσιάσει τον καλύτερό της εαυτό στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 6.

Στη κορυφή της δοκιμασίας, βρέθηκε ο Ανέστης, με την λήψη του να του δίνει τόσο τα 600 ευρώ- όσο και τη σουίτα της βίλας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χαμογελαστή έφερε τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα στους διαγωνιζόμενους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Το πρώτο πλατό του GNTM ήρθε στο τέλος του, μετά από μια πολύ δύσκολη δοκιμασία... έχουμε δει τα αποτελέσματα των φωτογραφιών, έχουμε ακούσει τη γνώμη των κριτών και σε λίγο έρχεται η ώρα που κάποιος από εσάς θα αποχωρήσει οριστικά».

Η Χριστίνα αποχώρησε πρώτη από το σπίτι του GNTM 6

Στις καλύτερες φωτογραφίες λοιπόν, βρέθηκαν ο Ανέστης και ο Μιχάλης, ενώ στις χειρότερες προσπάθειες, η Αγγέλικα, η Ραφαηλία και η Χριστίνα.

«Έχουμε τρεις τελείως διαφορετικές γυναίκες, τρία κορίτσια πολύ όμορφα, την «τοσοδούλα μου», το «λαμπερό μου διαμάντι» και την «Κάμερον Ντίαζ», τι να πω για την κάθε μια σας. Σίγουρα μας έχετε εντυπωσιάσει. Σίγουρα όμως σε μια δοκιμασία, σε μια φωτογράφιση υπάρχουν καλές και κακές φωτογραφίες. Οι δικές σας, δεν ήταν τόσο καλές όσο των άλλων…», σημείωσε αρχικά και συνέχισε εξηγώντας τους πιθανούς λόγους που οι φωτογραφίες δεν ήταν καλές.

Αμέσως μετά τον λόγο πήραν τα τρία κορίτσια με σκοπό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τη θέση την οποία βρίσκονται: «Ήταν πολύ δύσκολο, ότι και να πω το προσπάθησα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χριστίνα, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα με το πόδι της λόγω τραυματισμού.

Η Αγγέλικα, πρώτη πήρε τη φωτογραφία της στα χέρια, ενώ την ακολούθησε η Ραφαηλία, θέτοντας αυτομάτως την Χριστίνα εκτός διαγωνισμού.

«Ήταν καλή η προσπάθεια σου, όμως τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα θέλουμε…» σημείωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ αμέσως μετά η Χριστίνα αγκάλιασε και χαιρέτησε και τους υπόλοιπους κριτές.

«Είμαι η πρώτη που φεύγει από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελιγνκ για εμένα. Εννοείται αυτό, ήταν μια άτυχη στιγμή», δήλωσε η Χριστίνα λίγο πριν αποχωρήσει από το πλατό του GNTM.

