Η Πηγή Δεβετζή φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Σε σοκ βρίσκεται η Πηγή Δεβετζή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε μέσα σε τούνελ στην Εγνατία οδός, στην Καβάλα.

Μέσω ανάρτησής της η Ολυμπιονίκης ευχαρίστησε όλους εκείνους που επικοινώνησαν μαζί της μετά το τροχαίο. Όπως είπε είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ», έγραψε σε story στο Instagram.