Στην κορυφή η «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ.

Ρεκόρ τηλεθέασης των τελευταίων πέντε σεζόν σημείωσε η χθεσινή «Αυτοψία»!

Με πρωτιές στο σύνολο του κοινού αλλά και στους ενήλικες 18-54 ετών και ποσοστά 17,9% και 18,4%, αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά έδωσαν στην εκπομπή οι γυναίκες και πιο συγκεκριμένα: το γυναικείο δυναμικό κοινό σημείωσε ποσοστό 23,4%, ενώ το ποσοστό στις γυναίκες ηλικίας 25-44 ετών ήταν 23,8%.

Ο Αντώνης Σρόιτερ έκανε αυτοψία σε μία διαφορετικού τύπου φυλακή… εκεί που τα μέτρα ασφαλείας είναι πιο χαλαρά, τα κάγκελα λιγότερα και η πύλη εξόδου ανοίγει καθημερινά σε κρατούμενους.

Η κάμερα της εκπομπής μπήκε στις Αγροτικές Φυλακές, στην Αγιά Χανίων και κατέγραψε για 24 ώρες τους κρατούμενους που ζουν χωρίς φρούρηση και μέτρα ασφαλείας, δουλεύοντας ως οικοδόμοι, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Οι ισοβίτες, οι «λογοτιμήτες», εκείνοι που έχουν ζήσει τη μισή τους ζωή στις φυλακές, αλλά κι εκείνοι που αποφυλακίζονται σε λίγες ημέρες, μίλησαν στην «Αυτοψία».