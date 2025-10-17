Η on air εξομολόγηση της παρουσιάστριας.

Η Κατερίνα Καινούργιουμοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με την πίστη και τόνισε τη σημασία της στην καθημερινή της ζωή. Η παρουσιάστρια, η οποία κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Θεό, αναφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στη δύναμη που της έδωσε η θρησκεία κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα της.

Παράλληλα, μίλησε για ένα προσωπικό θαύμα που ισχυρίζεται ότι έζησε και το οποίο σκοπεύει να αποκαλύψει σύντομα.

Στην εκπομπή της Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της: «Παιδιά, τι να σας πω… Το καλοκαίρι που πέρασα, κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, την έσωσε κυριολεκτικά. Η μητέρα μου βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μετά από πολλά χειρουργεία. Κάθε φορά που μιλούσα μαζί του και τον ρωτούσα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μου έλεγε: Πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει».

