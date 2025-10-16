«Κουράστηκα να σ’ αγαπώ»: Το τραγούδι-μανιφέστο του ερμηνευτή.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι εκτός από κορυφαίος ερμηνευτής είναι και ένας καλλιτέχνης με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και συναίσθημα.

Με την κυκλοφορία του νέου του Music Video για το τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ» (σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια), ο δημοφιλής τραγουδιστής κάνει ένα δυναμικό βήμα, αφιερώνοντας το οπτικοακουστικό του έργο σε μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής και την ανάγκη για απελευθέρωση από δεσμά και κακοποιητικές συμπεριφορές.

Δείτε το βίντεο στο star.gr