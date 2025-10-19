Η νέα αναφορά του Γιώργου Μαζωνάκη για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

«Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση όταν τον ρώτησαν για μένα» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο χθεσινό επεισόδιο του Voice.

Το όνειρό του να ασχοληθεί με το τραγούδι αποφάσισε να κυνηγήσει ο Δημήτρης, εμφανιζόμενος στην σκηνή του Voice το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος επέλεξε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του Θοδωρή Φέρρη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Μετά την εμφάνισή του, αποκάλυψε στους coaches την εκτίμησή του σε πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με αφορμή ένα σχετικό σχόλιο, προχώρησε σε μια αναπάντεχη αναφορά στον γνωστό τραγουδιστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή δηλαδή» δήλωσε.

«Δεν υπάρχει πιο νορμάλ απάντηση. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Μπράβο του», κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddlr7fjde0yp?integrationId=40599y14juihe6ly}