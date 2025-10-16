Η οικογένειά της ανακοίνωσε την αιτία θανάτου της.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, σε ηλικία 79 ετών, η οικογένειά της επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου της ήταν πνευμονία.

Σε δήλωση που δόθηκε στο περιοδικό People, η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε:

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε εκ μέρους της αγαπημένης Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», ανέφεραν.

Η οικογένεια τόνισε, επίσης, την αφοσίωση της ηθοποιού στα ζώα και στην κοινότητα των αστέγων, προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της με δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων ή καταφύγια ζώων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκπρόσωπος της οικογένειας είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο της ηθοποιού, προκαλώντας κύμα θλίψης και αποτίμησης φόρου τιμής από θαυμαστές και συναδέλφους της στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με πηγή του People, η υγεία της Κίτον «επιδεινώθηκε ξαφνικά», γεγονός που προκάλεσε σοκ στο στενό της περιβάλλον.

«Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της.

Τα τελευταία της χρόνια, η ηθοποιός κρατούσε την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, ακόμη και στενοί φίλοι της δεν γνώριζαν την κατάσταση της υγείας της τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Κίτον εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κατοικία της στο Λος Άντζελες το πρωί του Σαββάτου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η στενή φίλη της και τραγουδοποιός Κάρολ Μπάγιερ Σάγκερ δήλωσε ότι η ηθοποιός είχε χάσει αισθητά βάρος τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ήταν πολύ αδύνατη, είχε χάσει πολύ βάρος. Παρ’ όλα αυτά, παρέμενε το ίδιο φωτεινή και γεμάτη ενέργεια», είπε.

Η Σάγκερ αποκάλυψε επίσης ότι η Κίτον είχε επηρεαστεί από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει προσωρινά την κατοικία της.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Αλ Πατσίνο, πρώην σύντροφός της και συμπρωταγωνιστής στη θρυλική τριλογία Ο Νονός, φέρεται να έχει εκφράσει τη βαθιά του λύπη που δεν παντρεύτηκε ποτέ την Κίτον.

«Ο Αλ παραδέχεται ότι η Νταϊάν ήταν η αγάπη της ζωής του και θα μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε το επόμενο βήμα», ανέφερε στενός φίλος του ηθοποιού.

Η Νταϊάν Κίτον υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου, με καριέρα πέντε δεκαετιών, χαρακτηριστικό στιλ και απαράμιλλη παρουσία τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στη ζωή.