«Έχω κάποια άλλα σχέδια…», δήλωσε η Μαρία Κορινθίου

Για τις αλλαγές που έρχονται στην επαγγελματική της πορεία, μίλησε η Μαρία Κορινθίου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, ενώ μέσα από τις ολιγόλεπτες δηλώσεις της, έκανε γνωστό πως θα σταματήσει να εμφανίζεται στο θέατρο στην παράσταση με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η παράσταση θα συνεχίσει, ωστόσο χωρίς εκείνη. Μάλιστα, την βραδιά των που η κάμερα εντόπισε την ηθοποιό, στο θεατρικό κοινό, βρισκόταν τόσο η μητέρα της, όσο και ο πλέον σύντροφός της.

Όσα ανέφερε η Μαρία Κορινθίου για την αποχώρησή της από την παράσταση με τον Γιάννη Αϊβάζη

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η Μαρία Κορινθίου, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με τη ζωή της, δηλώνοντας:

«Είμαι, πολύ καλά…», ενώ στην δήλωση του δημοσιογράφου ο οποίος ανέφερε την παρουσία της μητέρας της και του συντρόφου της στο θέατρο, απάντησε γελώντας: «Α, το γνωρίζετε, είναι ναι…».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για την κοινή θεατρική πορεία με τον πρώην σύζυγό της, ενώ έκανε γνωστή και την αποχώρησή της:

«Ναι, πολύ καλά είχε πάει. Λογικά, καλώς εχόντων, όπως δρομολογείται, η παράσταση θα συνεχίσει, εγώ έχω κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες προτάσεις, που είναι να πάρουν σάρκα και οστά. Οπότε δεν μπόρεσα να συνεχίσω…».

