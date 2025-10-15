Το πιο γευστικό food tour και ο Άκης Πετρετζίκης κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 20:45!

Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, επιστρέφει στις οθόνες μας και μας παίρνει μαζί του σε μια αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 20:45.

Συνοδοιπόροι του Άκη στο «Akis’ Food Tour» είναι οι τηλεθεατές που του προτείνουν τα μέρη που επισκέπτεται αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι κάθε περιοχής που τον βοηθούν να ανακαλύψει τι σημαίνει πραγματικά «υψηλή γαστρονομία» στις ντόπιες κουζίνες, στα χωράφια και τα βουνά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Το φετινό γευστικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη ξεκινά από την καρδιά της Κρήτης: το Ηράκλειο! Ο Άκης ξεδιπλώνει τον χάρτη με ανυπομονησία, τόσο για να βρει τις ωραίες διαδρομές προς τα χωριά του νομού όσο και για να φανταστεί τις γεύσεις και τις ιστορίες που τον περιμένουν. Οι βαλίτσες του σχεδόν άδειες, καθώς ξέρει πως οι Κρητικοί θα τις γεμίσουν με καλούδια, καλή καρδιά και συνταγές που κουβαλούν αιώνες παράδοσης.

Πρώτος σταθμός του το Αρκαλοχώρι, όπου αναζητά τη συνταγή του περίφημου εφτάζυμου ψωμιού που περνά από γενιά σε γενιά. Για καλή του τύχη συναντά την τρυφερή και αεικίνητη γιαγιά Αγγέλα που τον φιλοξενεί στην κουζίνα της και μοιράζεται μαζί του τα μυστικά της μαγειρικής της.

Στη συνέχεια, ο Άκης φτάνει στο Θραψανό — ένα χωριό που εδώ και αιώνες κρατά στα χέρια του την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Ο Άκης παρακολουθεί και συμμετέχει σε αυτή την τελετουργία δημιουργίας, όπου η γη μεταμορφώνεται σε τέχνη, ενώ στην πλατεία του χωριού γνωρίζει τους άξιους ψήστες του Πολιτιστικού Συλλόγου και γεύεται το περίφημο χοιρινό στο πήλινο που ψήνεται στον ξυλόφουρνο.

Στο Χαρασό Χερσονήσου βυθίζεται στην καρδιά ενός πανέμορφου βιολογικού και βιοδυναμικού αγροκτήματος, όπου η γη καλλιεργείται με φροντίδα και όραμα, επαληθεύοντας απόλυτα τη φιλοσοφία «από το αγρόκτημα στο τραπέζι». Ο εμπνευστής και ιδιοκτήτης, Παναγιώτης Μαγγανάς, αναλαμβάνει να τον ξεναγήσει σε ελαιώνες, βοτανόκηπους και καλλιέργειες λαχανικών, αλλά και να τον μυήσει στον πλούτο της κρητικής διατροφής, φτιάχνοντας αρνί αντικριστό, ξινόχοντρο με μελιτζάνες και χοχλιούς χαρακιανούς.

Στην παραθαλάσσια Λυγαριά, ο Άκης ανακαλύπτει μία ξεχωριστή ταβέρνα χτισμένη εξ ολοκλήρου απ' τα χέρια ενός μερακλή μάστορα. Εκτός, όμως, από τεχνίτης, ο Μάνθος Κεφαλάς είναι και καλός μάγειρας που διαμορφώνει καθημερινά το μενού της ταβέρνας του ανάλογα με τη διαθέσιμη πρώτη ύλη. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά ψημένα αποκλειστικά στα ξύλα παίρνουν τη θέση τους στο τραπέζι, όσο ο Άκης ενσωματώνεται σε μια παρέα δεξιοτεχνών Κρητικών για να απολαύσει λύρα, λαούτο και ρακή.

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό του παραλιακά, επιδιώκει να δοκιμάσει τις αντοχές του στο wakeboard! Οδηγός του στα καταγάλανα νερά της Αγίας Πελαγίας γίνεται ο προπονητής θαλάσσιων σπορ, Γιάννης Σωμαράκης, ο οποίος του υπόσχεται από αδρεναλίνη μέχρι …σπιτικά μαγειρεμένα φασολάκια!

Λίγο πριν ανηφορίσει και πάλι προς τα ημιορεινά, κάνει μια βόλτα στα στενά της πόλης του Ηρακλείου για να καταλήξει σε γνώριμες κι αγαπημένες του επιλογές, όπως η μπουγάτσα και το θρακόψωμο, ενώ η παράδοση 30 και πλέον ετών της οικογένειας Μαθιουδάκη τον στέλνει μέχρι τα Πεζά για καλτσούνια. Οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου του δείχνουν ένα προς ένα τα συστατικά του παραδοσιακού τζουλαμά της Πόμπιας, αλλά και πώς να σκαρώνει τις δικές του μαντινάδες.

Το ταξίδι του ολοκληρώνεται στην πανέμορφη Μητρόπολη Μεσαράς, ξακουστή για την πατάτα της αλλά και για τον «κόκκινο χρυσό» της που δεν είναι άλλος από τις ζουμερές της φράουλες. Εδώ ο Άκης εντυπωσιάζεται από το μεράκι νέων αγροτοπαραγωγών, όπως ο Νίκος Φραγκιαδουλάκης και ο Μανώλης Σκαλιδάκης, που έχουν αφοσιωθεί στη φροντίδα της γης και την ανάδειξη των γενναιόδωρων καρπών της.

Στην καταπράσινη αυλή του Γιώργου Γκιαουράκη που μοιάζει να χωράει ολόκληρο το χωριό, συμμετέχει σε ένα αυτοσχέδιο γύρισμα με μεγάλο κοινό που θυμίζει Kitchen Lab! Η Αθηνά Κοκολάκη και η Μαρία Φραγκιαδουλάκη δείχνουν πώς παρασκευάζονται το λικέρ και η μαρμελάδα φράουλας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια της Μητρόπολης.

Στο τέλος, ο Άκης βρίσκεται καλεσμένος στο μεγαλύτερο παραδοσιακό τραπέζι στρωμένο με όλων των ειδών τις σπεσιαλιτέ της Κρήτης. Γαμοπίλαφο, καπρικό, καλτσούνια, κρεατόπιτες, ντολμαδάκια, χοχλιοί είναι κάποια μόνο απ’ τα λαχταριστά πιάτα που μαγείρεψαν οι ντόπιοι. Με το σύνθημα του Γιώργου Καραταράκη, εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου, οι οργανοπαίχτες ξεκινούν τις δοξαριές, με άνδρες, γυναίκες και παιδιά να παρασύρουν τον Άκη σε ένα γλέντι που θα του μείνει αξέχαστο!

Κάπως έτσι αποχαιρέτησε ο Άκης το Ηράκλειο — κρατώντας στιγμές, εικόνες και ανθρώπους.

