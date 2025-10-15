Η αποκάλυψη του ηθοποιού.

Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της παράστασης «Ένας ήρωας με παντούφλες», η Όλγα Λαφαζάνη συνάντησε τον Λάκη Λαζόπουλο την Παρθένα Χοροζίδου στο θέατρο Βέμπο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τον ρόλο του ήρωα, τον οποίο είχε ενσαρκώσει μοναδικά στη μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως θα περιορίσει τις εμφανίσεις του στο θέατρο λόγω κλιματικής κρίσης.

«Επειδή εγώ είναι και η τελευταία χρονιά που παίζω σεζόν στο θέατρο, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είμαι ο πρώτος ηθοποιός που θα διακόψω λόγω κλιματικής κρίσης. Δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου», εξομολογήθηκε στην κάμερα του Happy Day, ξαφνιάζοντας τη δημοσιογράφο. «Δεν μπορώ γιατί θα αναγκάσω τον κόσμο να μπαίνει στις ειδικές κατάψυξες και δεν είναι ωραίο», πρόσθεσε με χιούμορ ο παρουσιαστής του Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddiollbsi6zd?integrationId=40599y14juihe6ly}