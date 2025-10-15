Στις 21:00 στο Mega ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει δυναμικά στο MEGA την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, και υπόσχεται ακόμη περισσότερη σάτιρα μέσα από το ανανεωμένο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Το «Τσαντίρι» κάνει πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και υπόσχεται να προσφέρει ανάσα διασκέδασης στους πολίτες και να αναδείξει την τέταρτη διάσταση της επικαιρότητας: τη σατιρική, εκείνη που αποφορτίζει και ταυτόχρονα προβληματίζει.

Στο πλευρό του αγαπημένου δημιουργού πάνω στη σκηνή θα βρίσκονται και φέτος καλλιτέχνες στους οποίους εμπιστεύεται διαχρονικά τα κείμενά του και μαζί δίνουν παλμό και ζωντάνια στην εκπομπή του MEGA.

Δίπλα στη δική του νοημοσύνη, προστίθεται για μια ακόμη σεζόν η τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μείγμα αληθοφάνειας και σάτιρας στον τηλεθεατή. Ένα AI εργαλείο που επιτρέπει στον Λάκη Λαζόπουλο να φορέσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, αποκλειστικά στο MEGA.

