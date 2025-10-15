Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού.

Το τελευταίο αντίο στην τηλεοπτική «Μπεμπέκα» κατά κόσμον Άννα Κυριακού είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες.

Η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στο Α' νεκροταφείο Αθηνών με τον γιο της να αποτελεί την τραγική φιγούρα καθώς ήταν αυτός ο οποίος την εντόπισε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, έχοντας ζήσει μια πολύ όμορφη και πλούσια ζωή. Πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες σειρές και παραστάσεις, ενώ άφησε το δικό της «σημάδι» στην υποκριτική.

Κατάφερε μάλιστα λίγο πριν πεθάνει να ολοκληρώσει τη βιογραφία της, ένα βιβλίο που όταν θα είναι έτοιμο θα κυκλοφορήσει.

Μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, στην κηδεία της βρέθηκε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε το θάνατό της. «Είναι χρέος μας να βρισκόμαστε στο τελευταίο αντίο. Έδωσε μαθήματα ήθους. Μόνο σεβασμός πρέπει να αποδίδεται», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Ήταν μια γυναίκα, γυναίκα με τα όλα της. Μια γυναίκα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ήταν μια κοκέτα η Άννα, δεν ήθελε να την βλέπουν να μην είναι αυτό που είναι. Τόσο ζωηρή, τόσο ευχάριστος άνθρωπος», ανέφερε ο ηθοποιός Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddipe74gwvy9?integrationId=40599y14juihe6ly}