Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε απέναντι από την Ακρόπολη, έπαιξε δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς και αγαπήθηκε ως «θεία Μπεμπέκα». Πέθανε στις 13/10 σε ηλικία 95 ετών

Οι νεότερες γενιές την γνωρίσαμε ως μπριόζα θεία «Μπεμπέκα» στις Τρεις Χάριτες των Ρέππα - Παπαθανασίου, ωστόσο η μεγάλη καριέρα της Άννας Κυριακού, ξεκίνησε δεκαετίες πριν.

«Η Άννα Κυριακού μεγάλωσε απέναντι από την Ακρόπολη. Μητέρα ενός γιού και γιαγιά ενός εγγονού, δηλώνει το «απολωλός» πρόβατο της οικογένειας, επειδή ασχολήθηκε με το Θέατρο. Είναι «αντάρτισσα», παρόλο που δεν της φαίνεται. Ίσως δίνει μια άλλη εικόνα, αλλά έχει πολλή δύναμη μέσα της.

Υπήρξε διαχρονική ηθοποιός, με μακρά θητεία. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή του Σαρλ Ντιλλέν στο Παρίσι, με καθηγητή τον Ζαν Βιλλάρ. Υπηρέτησε το «Ελεύθερο – μυθικό πια – Θέατρο».

Έπαιξε πλάι στους Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνα Ανδρεάδη, Βάσω Μανωλίδου, Μελίνα Μερκούρη, Δημήτρη Μυράτ, Μάνο Κατράκη και ηγήθηκε θιάσων με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο, Κούλη Στολίγκα. Υπήρξε πρωταγωνίστρια του Δημήτρη Ροντήρη στο Πειραϊκό Θέατρο.

Ακολούθησαν 19 χρόνια στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, δίπλα στους Αλέξη Μινωτή, Κυβέλη, Μαίρη Αρώνη, Δημήτρη Χορν, Έλλη Λαμπέτη, Αντιγόνη Βαλάκου, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Νέλλη Αγγελίδου και άλλων. Ερμήνευσε μεταξύ άλλων, τον «Πειρασμό», την «Τρισεύγενη», τη Χρυσόθεμη στην «Ηλέκτρα», την Κλεονίκη στη «Λυσιστράτη» και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθησαν επιλεκτικές συνεργασίες με το «Απλό Θέατρο» του Αντώνη Αντύπα, το «Πειραιώς 131» και το «Πειραματικό Θέατρο της Πόλης, Μαριέττας Ριάλδη» ερμηνεύοντας το «Μποζό» που χαρακτηρίζεται θεατρικό επίτευγμα. Συμμετείχε ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους στον Ελληνικό Κινηματογράφο, μεταξύ άλλων: «Ζητείται ψεύτης», «Ο Μεθύστακας», «Η Αγνή του λιμανιού», «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» με τη Ρένα Βλαχοπούλου, «Τα τέσσερα σκαλοπάτια», «Γυναίκες δηλητήριο», «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», «Οξυγόνο». Πρωταγωνίστησε στην ελληνική τηλεόραση, σε πάρα πολλά σήριαλ και «μεταφορές» θεατρικών έργων. Σταθμός στην τηλεοπτική της πορεία, στάθηκε η συνεργασία της με τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Μιχάλη Ρέππα στη πολύ επιτυχημένη σειρά «Οι τρεις Χάριτες», ερμηνεύοντας τον κλασικό - πια - ρόλο της Θείας Μπεμπέκας.[...]», αναφέρεται στο βιβλίο με την βιογραφία της, με τίτλο «Μια ηθοποιός, μια εποχή», από τις εκδόσεις Καμπύλη που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025.



«Εγώ είμαι παιδί του πολέμου. Κι αν σήμερα όλοι μιλούν για σύγχρονο πόλεμο, μάλλον δεν έχουν νιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος», είχε δηλώσει η ίδια. Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα και σπούδασε στην Δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου, διαγράφοντας μια σπουδαία καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με ρόλους που θα μείνουν αξέχαστοι.

Το 1945 ως πρωτοετής της σχολής του Εθνικού, συμμετείχε στην παράσταση του Πέλου Κατσέλη «Ο έμπορος της Βενετίας» που ανέβηκε στο θερινό θέατρο του Εθνικού Θεάτρου στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε επιλέξει την Κυριακού μαζί με άλλους νεαρούς ηθοποιούς από τη σχολή, προκειμένου να συμπληρώσουν τους ρόλους.

Τα επόμενα χρόνια και ενώ είχε αποφοιτήσει από την σχολή, γνώρισε τον Βασίλη Λογοθετίδη με τον οποίο συνεργάστηκε στα έργα Δεσποινίς ετών 39, Δελησταύρου και υιος, Επάτησε την πεπονόφλουδα, Η κυρία του Μαξίμ και Ούτε γάτα ούτε ζημιά στον ρόλο της Λολότας.

Το 1954 και έχοντας ήδη ξεκινήσει την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, επέλεξε να μεταβεί στο Παρίσι, όπου για δύο χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στην διάσημη σχολή Σαρλ Ντιλέν με καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ.

Με την επιστροφή της από το Παρίσι πρωταγωνίστησε πλάι στους Δημήτρη Μυράτ, Αλέκο Αλεξανδράκη, Ντίνο Ηλιόπουλο και Μίμη Φωτόπουλο σε σπουδαία έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ από το 1960 εως το 1981 έλαβε μέρος με μεγάλη επιτυχία σε 34 έργα του Εθνικού Θεάτρου. Το 1982 αποδέχτηκε την πρόταση των Χρήστου Πολίτη και Αντώνη Αντύπα για να συνεργαστεί μαζί τους στο έργο Τα γούστα του κυρίου Σλόαν στο Απλό Θέατρο της Καλλιθέας, ενώ το 1998 εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο θέατρο με το έργο «Βγ’άλ ‘τον υπουργό απ’την πρίζα» σε σκηνοθεσία Ρέππα – Παπαθανασίου.



{https://youtu.be/_rX5s1PGt6E?si=eQuhnPaX3w6-jsQ8}





Μεγάλη και μικρή οθόνη

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 1949 με την ταινία «Ερωτικό ταξίδι» που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Γιάννης Καρύδης και που δυστυχώς σήμερα θεωρείται χαμένη. Έναν χρόνο μετά, το 1950, πέρασε το κατώφλι της Φίνος Φιλμ συμμετέχοντας στον θρυλικό «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα με τον Ορέστη Μακρή στον ομώνυμο ρόλο. Μια από τις πιο πετυχημένες ταινίες της από πλευρά ερμηνείας ήταν η κωμωδία του 1961 «Ζητείται Ψεύτης» που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δαλιανίδης και ήταν βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά.

«Πάντοτε έχω τρακ όπου και αν εμφανίζομαι, παρ’όλα τα χρόνια που έχουν περάσει», παραδεχόταν η ίδια.

{https://youtu.be/MZ_sBI8IoKo?si=sA6favZc2757DURs}

Το 1972 πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στην μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε ένα επεισόδιο της σατιρικής σειράς του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι εκείνος». Ακολούθησαν πολλοί ακόμη ρόλοι σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όμως αυτός που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό ήταν της μπριόζας θείας Μπεμπέκας το 1990 στις αξέχαστες «Τρείς Χάριτες» του συγγραφικού διδύμου Ρέππα – Παπαθανασίου.



{https://youtube.com/shorts/v1yjIeG0-to?si=mGSKVnbpzAG8NkoY}

Από το 1972 ως το 1983 η Άννα Κυριακού συμμετείχε σε σπουδαία θεατρικά έργα στο πλαίσιο των εκπομπών «Το μικρό θέατρο», «Το θέατρο της Δευτέρας» και «Το μεγάλο θέατρο», αλλά και η ηχογράφηση έργων ξεχωριστών δημιουργών για το ραδιόφωνο.

Η Άννα Κυριάκου ήταν παντρεμένη με τον μοντερνιστή και αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο τον Χρήστο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Μένσα (Mensa) από το 2009.





Mε πληροφορίες από τη Finos Film