Η τραγουδίστρια προειδοποιεί μέσω Instagram για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε την ανησυχία της για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Η τραγουδίστρια προειδοποίησε το κοινό για τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο ή φωνής κάποιου προσώπου για τη δημιουργία ψευδούς υλικού.

«Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Πλέον μπορούν να πάρουν μια φωτογραφία σου, ένα βίντεο ή τη φωνή σου και να φτιάξουν κάτι τόσο αληθοφανές που ούτε εσύ δεν θα καταλαβαίνεις αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο», έγραψε.

Παράλληλα ανέφερε: «Μην ανεβάζετε τα παιδιά σας ή προσωπικές στιγμές. Ό,τι δίνεις στο διαδίκτυο παύει να σου ανήκει. Έρχονται δύσκολες εποχές και χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι και προσεκτικοί».