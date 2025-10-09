Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση έκανε ο Πέτρος Κουσουλός!

Η εβδομαδιαία, νυχτερινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με τον Πέτρο Κουσουλό, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης, με υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», έκανε πρεμιέρα και ήταν πρώτη στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν την αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία.

Με δυνατές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις, η εκπομπή κέρδισε το ενδιαφέρον και κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της στο σύνολο κοινού, όπου προηγήθηκε του ανταγωνισμού με 3,2 μονάδες διαφορά και ποσοστό 15,9%.

Την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» παρακολούθησαν 1.053.627 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό: κάθε Τετάρτη στις 24:00».