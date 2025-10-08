Όσα δήλωσε η Μαρία Σολωμού στον φακό της εκπομπής «Breakfast».

Η ηθοποιός, Μαρία Σολωμού, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Μαιρούλα», έκανε ορισμένες, σύντομες αλλά αποκαλυπτικές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η Μαρία Σολωμού, αναφέρθηκε τόσο στις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες φέτος συμμετέχει, στο Νίκο Μουτσινά, αλλά και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση με το project «Μαρία τη Νύχτα»!

Όσα δήλωσε η Μαρία Σολωμού

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για το Νίκο Μουτσινά, αποκάλυψε την ιδιαίτερη συμπάθεια που του τρέφει τόσο επαγγελματικά – όσο και σε φιλικό επίπεδο: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου. Μόλις φύγει η «Μαιρούλα» από το κεφάλι μου θα λέμε για τους Άνταμς. Θα είναι μια από τις παραστάσεις που θα μείνουν στην ιστορία για μένα. Δεν θα κάναμε κάτι τηλεοπτικά μαζί. Αυτή τη στιγμή θα μας δείτε θεατρικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ωστόσο, δεν δίστασε να απαντήσει και στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, αναφορικά με την νέα εκπομπή «The View» που επρόκειτο να κάνει σύντομα πρεμιέρα, ενώ αποκάλυψε πως ήδη από την προηγούμενη χρονιά της είχε γίνει πρόταση να συμμετάσχει, ενώ η ίδια αρνήθηκε καθώς το περιεχόμενο δεν την κάλυπτε πλήρως: «Η συζήτηση αυτή έχει γίνει από πέρυσι. Με είχαν πάρει γι’ αυτό και εξήγησα πάρα πολύ ευγενικά ότι «Ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά αυτό (το podcast) δεν το μεταφέρω στην τηλεόραση», δεν μου ταιριάζει. Το είχα εξηγήσει πάρα πολύ καλά στους ανθρώπους και το καταλάβανε, δεν με ξανά ενοχλήσανε…», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Σολωμού.

Όσον αφορά το «Μαρία τη Νύχτα», που μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, η ηθοποιός, δήλωσε πως ήταν ένα λάθος: «Δεν θα ξαναδείτε το «Μαρία τη Νύχτα» στην τηλεόραση, θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος. Άμα δεν περνάω κάπου καλά και νιώθω ότι αυτά που θέλω δεν μου τα δίνεις, γιατί να ξαναέρθω;».

