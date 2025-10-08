«Ο κύριος Πάνος Ρούτσι - ευτυχώς για όλους μας - ακόμα πιστεύει» στη Δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Νίκησε ο γλυκός και σοβαρός αυτός άνθρωπος, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς, αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι ο οποίος ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έπειτα από 23 ημέρες σταματά την απεργία πείνας, καθώς έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματά του σχετικά με την εκταφή του παιδιού του.

«Ο κύριος Πάνος Ρούτσι - ευτυχώς για όλους μας - ακόμα πιστεύει» στη Δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, για να του εκφράσει τη συμπαράσταση και στήριξή του.

«Χρειαζόταν όλη αυτή η χυδαιότητα, τα νομικίστικα ψεύδη, οι απάνθρωπες προσβολές, οι άθλιες συκοφαντίες, ακόμα και από επίσημα χείλη;», σχολιάζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά:

«Νίκησε ο γλυκός και σοβαρός αυτός άνθρωπος. Έπρεπε να κινδυνεύσει η ζωή του για να μάθει αυτό που κάθε πολίτης σε ένα σωστό κράτος οφείλει να ξέρει: τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού του. Και ας αφήσουμε το γεγονός πως από την αρχή έγιναν σοβαρές παρατυπίες και απαράδεκτες παραλείψεις από τον ανακριτή, τους ιατροδικαστές κλπ. Χρειαζόταν όλη αυτή η χυδαιότητα, τα νομικίστικα ψεύδη, οι απάνθρωπες προσβολές, οι άθλιες συκοφαντίες, ακόμα και από επίσημα χείλη; Τι ρωτάω, θα μου πείτε, τι ξαφνική αφέλεια επιδεικνύω. Δεν είναι αφέλεια. Είναι επιμονή. Γιατί αν σταματήσουμε να τα ρωτάμε αυτά και να τα βάζουμε ως όρια στις σχέσεις μας με οποιονδήποτε διεκδικεί ή κατέχει την εξουσία, τότε δεν πιστεύουμε πια στη Δημοκρατία και καλύτερα να το πούμε ευθαρσώς. Ο κύριος Πάνος Ρούτσι -ευτυχώς για όλους μας- ακόμα πιστεύει. Δύναμη και αγάπη στον ίδιο και στους δικούς του».

