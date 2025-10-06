Τα καλά λόγια της Λόπεζ για τον πρώην σύζυγό της.

Είναι προφανές ότι αυτή την περίοδο η Τζένιφερ Λόπεζ θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα στην επαγγελματική και όχι στην προσωπική ζωή της. Παρόλα αυτά, δεν παρέλειψε να πει κάποια καλά για τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Today Show του NBC, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας της, «Kiss of the Spider». Κάποια στιγμή, ο δημοσιογράφος Κρεγκ Μέλβιν παρατήρησε ότι εν μέσω των γυρισμάτων για το φιλμ, οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της.

«Να τα μας! Κοιτάξτε αυτό τον τύπο!», αντέδρασε η Τζένιφερ Λόπεζ, γελώντας. Ο δημοσιογράφος θέλησε να διευκρινίσει ότι αναφέρθηκε στον Μπεν Άφλεκ επειδή ήταν εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία.

«Αν δεν υπήρχε ο Μπεν, αυτή η ταινία δεν θα είχε γίνει. Πάντα θα του δίνω αυτά τα εύσημα», αναγνώρισε η σταρ. «Ναι, πράγματα συμβαίνουν και πρέπει να συνεχίσεις», συμπλήρωσε αναφερόμενη στο διαζύγιο.

«Είναι αστείο, το φιλμ αφορά το πως οι ταινίες και η τέχνη μας σώζουν στις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μας. Αυτό το πρότζεκτ ήταν ένα όνειρό μου που πραγματοποιήθηκε και κατά κάποιο τρόπο με βοήθησε να επιβιώσω σε μια δύσκολη ζωή και στην προσωπική μου ζωή», πρόσθεσε.

