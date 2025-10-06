Δεύτερο παιδί για την παρουσιάστρια.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, οι οποίοι υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους.

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Αρίωνα, και το δεύτερο παιδί τους είναι επίσης αγόρι. Η Τζένη Θεωνά ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο του 2025 και πλέον η οικογένειά τους μετράει τέσσσερα μέλη.

Την είδηση αποκάλυψε το Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας κάνοντας γνωστές όλες τις λεπτομέρειες!

Ο δεύτερος γιος του ζευγαριού, γεννήθηκε το Σάββατο 4/10 σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η Τζένη Θεωνά γέννησε φυσιολογικά, ενώ ο νεογέννητος γεννήθηκε 3.800 kg.