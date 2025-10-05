Η σειρά έχει λάβει μικτά έως αρνητικά σχόλια.

Η σειρά «Monster: The Ed Gein Story» είναι η τρίτη σεζόν της ανθολογίας true crime «Monster», δημιουργίας των Ryan Murphy και Ian Brennan, που έκανε πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Η σειρά επικεντρώνεται στη ζωή και τα εγκλήματα του Edward «Ed» Gein, γνωστού ως «Ο Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Η σειρά διερευνά πώς ένας ήσυχος, μοναχικός άνθρωπος στο αγροτικό Wisconsin της δεκαετίας του 1950 αποκάλυψε βαθιά παρεκκλίνουσες τάσεις, ανθίζοντας μέσα από την απομόνωση, την ψύχωση και μια μοιραία εμμονή με τη μητέρα του.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Charlie Hunnam ως Ed Gein, ενώ η Laurie Metcalf ενσαρκώνει τη μητέρα του, Augusta. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Suzanna Son, Tom Hollander, Vicky Krieps και άλλους.

Η υπόθεση περνά από τα πρώτα χρόνια και τη σχέση του Gein με τη μητέρα του, έως τα αποκαλυπτικά γεγονότα του 1957, όταν μετά τη δολοφονία της Bernice Worden οι αρχές ανακάλυψαν στο σπίτι του μια ανατριχιαστική συλλογή από ανθρώπινα υπολείμματα, έπιπλα φτιαγμένα από οστά, μάσκες από ανθρώπινο δέρμα και άλλα φρικιαστικά αντικείμενα.

Παρά το γεγονός ότι η σειρά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, δεν αποφεύγει να παίρνει δραματικά «ελεύθερα» στοιχεία για να ενισχύσει την ένταση και την ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων.

Η αφήγηση εστιάζει επίσης στο πολιτισμικό αποτύπωμα του Gein και πώς επιρροές του πραγματικού αυτού θρίλερ έδωσαν έμπνευση σε εμβληματικούς κινηματογραφικούς κακούς όπως ο Norman Bates, ο Leatherface και ο Buffalo Bill.

Η σειρά έχει λάβει μικτά έως αρνητικά σχόλια από κριτικούς, κατά βάση ως προς την αισθητικοποίηση του εγκλήματος ή την εκμετάλλευση της τραγωδίας των θυμάτων.

Η σειρά «Monster: The Ed Gein Story» αποτελεί μία σκοτεινή εξερεύνηση της γραμμής ανάμεσα στο «τέρας» και τον «άνθρωπο», καλώντας τον θεατή να σκεφτεί αν οι πραγματικοί «δράκοι» γεννιούνται ή διαμορφώνονται από το περιβάλλον και τις βαθύτερες ψυχικές δυνάμεις.

«Κατά συρροή δολοφόνος. Ληστής τάφων. Ψυχοπαθής. Στους παγωμένους αγρούς του αγροτικού Ουισκόνσιν τη δεκαετία του ’50, ένας φιλικός, ευγενικός ερημίτης με το όνομα Έντι Γκιν ζούσε ήσυχα σε μια σαπισμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι γεμάτο φρίκη τόσο αποτρόπαιη, που θα αναδιαμόρφωνε τον αμερικανικό εφιάλτη. Ωθούμενος από την απομόνωση, την ψύχωση και μια καταναλωτική εμμονή με τη μητέρα του, τα διεστραμμένα εγκλήματα του Γκιν γέννησαν ένα νέο είδος τέρατος που θα στοιχειώσει το Χόλιγουντ για δεκαετίες», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς.

Ποιος ήταν ο πραγματικός «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Γεννημένος το 1906, ο Έντ Γκιν μεγάλωσε σε μια απομονωμένη φάρμα στο Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν, με έναν αλκοολικό πατέρα και μια υπερθρησκευόμενη μητέρα, την οποία λάτρευε και υπερασπιζόταν μέχρι τον θάνατό της, το 1945.

Ο πατέρας του, Τζορτζ, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια το 1940. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χένρι, πέθανε τέσσερα χρόνια αργότερα, υποτίθεται από την ίδια αιτία, αν και πολλοί πιστεύουν ότι ήταν το πρώτο θύμα του Γκιν. Το 1945, ο θάνατος της μητέρας του, Όγκουστα, φέρεται να πυροδότησε τη σταδιακή κατάρρευσή του και την είσοδό του στην ψύχωση.

«Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε ότι ήθελε κάτι για να του θυμίζει τη μητέρα του», αναφέρεται στα αρχεία. Ο Γκιν παραδέχτηκε επίσης πως για ένα διάστημα μετά τον θάνατο της μητέρας του, πίστευε ότι μπορούσε να επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή με τη δύναμη της θέλησης.

Ήταν Νοέμβριος του 1957, όταν οι κάτοικοι του Πλέινφιλντ του Ουισκόνσιν βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σκοτεινή πραγματικότητα. Ερευνώντας την εξαφάνιση της 58χρονης Μπερνίς Γουόρντεν, η αστυνομία ανακάλυψε στο αγρόκτημα του 51χρονου Έντ Γκιν ακρωτηριασμένα πτώματα, ανθρώπινα μέλη κι αντικείμενα σπιτιού φτιαγμένα από οστά.

Το ακρωτηριασμένο σώμα της Γουόρντεν βρισκόταν κρεμασμένο σαν θήραμα σε ένα υπόστεγο. Ύστερα από 30 ώρες σιωπής, ο Γκιν ομολόγησε εκτός από τη δολοφονία της κι αυτή της Μέρι Χόγκαν, που είχε εξαφανιστεί τρία χρόνια νωρίτερα, όπως και τουλάχιστον εννέα εκταφές γυναικείων σωμάτων από το τοπικό νεκροταφείο.

Αν και ομολόγησε μόνο δύο δολοφονίες, σύντομα θεωρήθηκε ύποπτος και σε άλλες υποθέσεις. Ωστόσο, πολλαπλά τεστ ανιχνευτή ψεύδους έδειξαν ότι δεν είχε συμμετοχή σε άλλη ανεξιχνίαστη υπόθεση. Το μοτίβο του ήταν οι γυναίκες άνω των 50, που του θύμιζαν τη μητέρα του, ζωντανές είτε ήδη νεκρές.

Στην ταινία «Ed Gein» (2001), που βασίζεται στενά στη ζωή του, παρουσιάζεται η μητέρα του να διδάσκει στους γιους της πως όλες οι γυναίκες (πλην της ίδιας) είναι ανήθικες και διεστραμμένες, ενώ τους απαγορεύει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Παρόλο που η κακοποίηση από τον πατέρα του είναι εμφανής, η μητρική κακοποίηση είναι ύπουλη, και πιθανότατα πιο καταστροφική για τον νεαρό Γκιν.