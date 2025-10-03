Save the date: Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο.

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30 (ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ)

Επεισόδιο 5

Ο Μιχάλης πέφτει. Κυριολεκτικά. Και δεν ξανασηκώνεται. Η κηδεία στήνεται πρόχειρα, αλλά με άποψη. Κι ενώ η θεία Σταματίνα δίνει τον πιο αδέξιο επικήδειο όλων των εποχών, η Νάνσυ ισορροπεί ανάμεσα στα χάπια και το «πένθος» για τον εκλιπόντα σύζυγο. Μέσα σε όλα αυτά, ο Οδυσσέας παρακολουθεί άναυδος ένα θέατρο οικογενειακών αντιφάσεων, ενώ ο Λευτέρης απορεί: τελικά, πόσο εύκολα προσαρμόζονται οι άνθρωποι ακόμα και στον θάνατο;

Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως όλα στη ζωή είναι τραγικά, αλλά και κωμικά!

Στον ρόλο του Γιώργου, ο Στάθης Κόικας.



Επεισόδιο 6

Ένας αποτυχημένος τσεκαδόρος, μια πρόταση για drag queen σε ρόλο μπουφετζή και μια βραδιά στα μπουζούκια, που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα! Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν ο Οδυσσέας και η Χρύσα να ξεπεράσουν τους έρωτές τους. Όμως, τίποτα δεν είναι απλό ούτε αθώο. Ο Οδυσσέας παραμένει παγιδευμένος στο αδιέξοδο με τον Άγγελο, ενώ η Χρύσα αναζητά τρόπους να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια της ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ξυπνήσει σε λάθος σπίτι. Ένα επεισόδιο γεμάτο μεθυσμένα γαρύφαλλα, παρεξηγήσεις και την ερώτηση: πώς ξεπερνάς κάποιον που δε θες να ξεπεράσεις;

Στον ρόλο του Νίκου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:30 και πάντα με διπλό επεισόδιο.

