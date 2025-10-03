Τα ενσταντανέ με τον νέο της σύντροφο.

Σε νέα σχέση φαίνεται οτι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Ιωάννα Τούνη.

Όπως δείχνει και στο video το οποίο προβλήθηκε στο Πρωινό του Ant1, η γνωστή influencer ανταλάσσει φιλιά με τον νέο της σύντροφο.

Στο συγκεκριμένο στιγμυότυπο η Ιωάννα Τούνη αγκαλιάζει και φιλάει τον αγαπημένο της στον οποίο ανήκει το μαγαζί που βρίσκονται.

Το νεαρό επιχειρηματία τον λένε Δημήτρη και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική.

Οι φήμες για σχέση έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό καθώς φωτογράφιζαν τον επιχειρηματία ως νέο της σύντροφο. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης βρέθηκε και στο πάρτι γενεθλίων της Ιωάννας Τούνη που έγινε στο εξωτερικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8hzwh5qr6h?integrationId=40599y14juihe6ly}