Οι «Πρωταγωνιστές έκαναν πρεμιέρα την Πέμπτη και πρώτος καλεσμένος του Σταύρου Θεοδωράκη ήταν ο Λάκης Γαβαλάς.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση στον Στάυρο Θεοδωράκη, ο Λάκης Γαβαλάς,τάχθηκε κατά υιοθεσίας μέσω παρένθετης μητέρας.

«Είμαι υπέρ του γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είμαι υπέρ της υιοθεσίας μέσω παρένθετης μητέρας. Δεν θέλεις να ξέρεις παραδείγματα και δεν θέλω να τα πω. Ένα γκέι ζευγάρι μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Όταν μέσα στη μητρότητα και την πατρότητα, μπαίνει μέσα το εμπόριο, με κάνει πολύ αντίθετο και πολύ κάθετο. Δεν με νοιάζει αν το ζευγάρι είναι ομόφυλο ή ετερόφυλο, εμένα με νοιάζει να μην εμπορευόμαστε νέες υπάρξεις», τόνισε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν μου αρέσει ο γκέι που βγαίνει και λέει εγώ είμαι θεά, δεν μου αρέσει η γυναίκα που βάζει στήθος οπίσθια για να γίνει μια άλλη. Να είσαι θεατρικός, αλλά όταν γδυθείς να είσαι ένας νορμάλ άνθρωπος», εξήγησε στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd86dnr6dz4p?integrationId=40599y14juihe6ly}