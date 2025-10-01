Με πρωτιά στην τηλεθέαση άνοιξε τη σεζόν ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha!

Τα νούμερα της τηλεθέασης, θέλουν τον Alpha, να έχει κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα σεζόν. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα μεταφέρει ο σταθμός, έχει σημειώσει «πρωτιά»: «Alpha: Πρωτιά παντού! Ο Σεπτέμβριος ανήκει στον Alpha.

Ο Alpha έκανε την πιο εντυπωσιακή εκκίνηση της νέας σεζόν και πήρε ξεκάθαρα την πρωτιά!

Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο ο Alpha είναι πρώτος για ολόκληρη την εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή), στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 12,5% και στο δυναμικό κοινό 18-54 στο με ποσοστό 12,4%

Πρωτιά έχει στο ίδιο διάστημα και στην prime time στo σύνολο πληθυσμού με 13,9% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 14,5%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση στον Alpha

Το πιο Happy ξεκίνημα της ημέρας!

Το «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή αποτελεί τοπ επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καθημερινά στην κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, το Happy Day σημείωσε 18,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 , 23,2% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 29,6% (Γ 15-24).

Ανανεωμένη Super Κατερίνα.

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» της, πιστή στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής, κέρδισε την προτίμηση του κοινού , σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 21% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 28,8% (Γ 15-24).

Μυθοπλασία Alpha!

Ο Alpha επενδύει στην καλή μυθοπλασία με σειρές που γεμίζουν τα βράδια με συναίσθημα. Η σεζόν άνοιξε με τις πιο δυνατές πρεμιέρες στη Μυθοπλασία Alpha αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Άγιος έρωτας

Με δυναμική πρωτιά επέστρεψε στις οθόνες, ο δεύτερος κύκλος του «Άγιου έρωτα», αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού παραμένει αμείωτη. Η συναρπαστική πλοκή, τα εντυπωσιακά πλάνα κινηματογραφικής αισθητικής και οι εξαιρετικές ερμηνείες, καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό με 1.628.000 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω για ένα λεπτό για να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της ιστορίας. Με 18,8% στο σύνολο του κοινού και 15,9% στο δυναμικό κοινό

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Η υπερπαραγωγή του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά και την Τρούμπα της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Το κινηματογραφικό βλέμμα στη σκηνοθεσία και στη φωτογραφία δίνει στο κάθε επεισόδιο το ειδικό βάρος μιας ταινίας μεγάλης οθόνης. H κινηματογραφική αισθητική, χαρίζει αληθινή ρετρό απεικόνιση, και η ιστορία της σειράς γοήτευσε το 1.746.000 τηλεθεατές , οι οποίοι συντονίστηκαν έστω για 1 λεπτό με τις εξελίξεις. Αλλά και στο σύνολο κοινού η σειρά άγγιξε το 19,8% και το 18,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Τα γυναικεία κοινά 18-54 έδειξαν την προτίμησή τους στη γειτονιά του Πειραιά με το 20,1% να χαρίζει στη σειρά την απόλυτη πρωτιά.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Η πολυαναμενόμενη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά αγαπήθηκε με την πρώτη από το κοινό. 2.349.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1 λεπτό με την συγκλονιστική ιστορία, τη γεμάτη έρωτα, πάθη και μυστικά. Η αισθηματική σειρά που ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή, κατέκτησε τους πίνακες τηλεθέασης με 19,8% στο σύνολο κοινού και 20,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Να με λες μαμά

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης κατέκτησε το τηλεοπτικό κοινό. 1.972.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1 λεπτό με την καθηλωτική ιστορία. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη», την οποία αγκάλιασε το 22,7% στο σύνολο του κοινού, το 19% του δυναμικού κοινού 18-54 και το 24% του γυναικείου δυναμικού κοινού 18-54, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 32,8%.

Το Σαββατοκύριακο ανήκει στον Alpha!

Ο πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης του σαββατοκύριακου, ο Νίκος Μάνεσης, διατήρησε τον τίτλο του και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, καταγράφοντας 16,4% στο σύνολο του κοινού, 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στην αιχμή των γεγονότων, με δυνατή ειδησεογραφία, με λόγο που καταγγέλλει το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των τηλεθεατών, σε όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το μόνο σταθερό ραντεβού για τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, η παρέα που δεν θέλεις να χάσεις, η δική σου παρέα, το «Καλύτερα δε γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού και η ομάδα της ξέρουν τον τρόπο να μας κάνουν να περνάμε καλά, να μας κρατούν συντροφιά, να μας ψυχαγωγούν, να μας ενημερώνουν, με σχόλιο ψύχραιμο αλλά αιχμηρό. Κι αυτό αποδείχθηκε με τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία σαρώνουν του ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες κοινού.

Η εκπομπή σημείωσε 16,4% στο σύνολο κοινού, 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 19,1% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54). Γεγονότα που μας αφορούν, σημαντικοί καλεσμένοι που θα μιλήσουν από καρδιάς, όλα συνθέτουν μια ψυχαγωγική εκπομπή με άποψη και ουσία που πάντα κάνει τη διαφορά και το σαββατοκύριακο την παρακολούθησαν 1.412.000 τηλεθεατές, έστω για 1 λεπτό.

Τον Alpha επιλέγουν οι τηλεθεατές για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση

Οι Ειδήσεις του Alpha με γρήγορα αντανακλαστικά, αξιοπιστία και εγκυρότητα παρουσιάζουν ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων και αποτελούν την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωσή τους.

Τον Σεπτέμβριο, το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 16,8%, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Και τα Σαββατοκύριακα οι μεσημεριανές ειδήσεις, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και την πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού με ποσοστό 13,7% όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 11,3%, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης».