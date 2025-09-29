«Είναι από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες» είπε για τον Ρόσκο ο Λιούις Χάμιλτον.

Άσχημα νέα για τον Ρόσκο, τον σκύλο του Λιούις Χάμιλτον ο οποίος δεν τα κατάφερε και πέθανε το βράδυ της Κυριακής στην αγκαλιά του οδηγού της F1.

Ο Ρόσκο ήταν σε κώμα τα τελευταία 24ωρα, μετά από πνευμονία που τον «χτύπησε» και παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων το αγαπημένο μπουλντόγκ του Χάμιλτον δεν τα κατάφερε.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Χάμιλτον την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

«Έχασα τον καλύτερό μου φίλο χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που του δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Ρόσκο για πάντα».

«Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με κάθε ικμάδα δύναμης που είχε, έπρεπε να πάρω τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Roscoe. Δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι το τέλος. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και τιμή που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο. Το ότι έφερα τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ, και θα κρατώ για πάντα μέσα μου τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.

Αν και έχασα τον Κόκο στο παρελθόν, δεν είχα ποτέ πριν αντιμετωπίσει το να πρέπει να κάνω ευθανασία σε έναν σκύλο, παρόλο που ξέρω πως η μητέρα μου και πολλοί κοντινοί μου φίλοι το έχουν περάσει. Είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω βαθιά σύνδεση με όλους όσους έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου τους ζώου. Παρόλο που ήταν τόσο δύσκολο, το να τον έχω στη ζωή μου ήταν από τα πιο όμορφα κομμάτια της, να αγαπάς τόσο βαθιά και να αγαπιέσαι το ίδιο.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τη στήριξη που δείξατε στον Roscoe όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό να το βλέπω και να το νιώθω.

Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, στην αγκαλιά μου” ανέφερε ο Λιούις Χάμιλτον στη συγκινητική ανάρτησή του».

