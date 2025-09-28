Ο 12χρονος σκύλος, ο οποίος υιοθετήθηκε από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή το 2013, νοσηλεύτηκε πρόσφατα με πνευμονία.

Η εκπαιδεύτρια σκύλων του Λιούις Χάμιλτον ενημέρωσε το κοινό για την υγεία του Roscoe, του αγαπημένου μπουλντόγκ του σταρ της F1, αφού ο θρύλος των αγώνων αποκάλυψε ότι το κατοικίδιό του είχε πέσει σε κώμα.

Ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων, ο Roscoe τέθηκε σε καταστολή και η καρδιά του σταμάτησε.

Ο οδηγός της Ferrari στη συνέχεια αποχώρησε από μια δοκιμή ελαστικών της F1 με την Pirelli για να είναι στο πλευρό του σκύλου του.

Ο Roscoe, ο οποίος καυχιέται για το εντυπωσιακό του 1,3 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram, περιγράφεται ως «ένα vegan μπουλντόγκ που λατρεύει να ταξιδεύει και να παίζει μπάλα».

Συχνά τον εντοπίζουν σε αγώνες της F1 και έχει δημιουργήσει μια φιλία με τον Leo, τον σκύλο που ανήκει στον teammate του Hamilton στη Ferrari, Charles Leclerc.

Η έμπειρη εκπαιδεύτρια ζώων Kirstin McMillan, η οποία κατάγεται από την Αμερική, τον εκπαιδεύει.

Αφού έλαβε πολλά μηνύματα υποστήριξης και ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του Roscoe, μοιράστηκε μια ενημέρωση στο Instagram.

«Η έκρηξη αγάπης και ενέργειας για τον Roscoe είναι εκπληκτική», σημείωσε.

«Θα με συγχωρήσετε που συνειδητά επέλεξα να αφήσω τα μηνύματα να ξεχειλίσουν αυτή τη στιγμή. Κρατάω την προσοχή και την πρόθεσή μου σε έναν υγιή και θεραπευμένο Roscoe.

«Η κοινωνική ζωή είναι ισχυρή και αυτή τη στιγμή, αυτή η ενέργεια μοιάζει με έναν εξαιρετικά σημαντικό πόρο καθώς περπατάω μέσα από αυτό με τους μπαμπάδες για το πιο πολύτιμο αγόρι που μασουλάει μπρόκολο.

«Προβλήματα προκύπτουν στη ζωή. Αυτό ήταν απροσδόκητο και ένιωσα ξαφνικό. Μου πήρε λίγο χρόνο για να συνέλθω. Ξέρω ότι κι εσείς έχετε περάσει πολύ δύσκολες ανατροπές στη ζωή σας, επειδή τις μοιραστήκατε μαζί μου. Να ξέρετε ότι δεν σας αγνοώ. Συγκεντρώνομαι. Δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα στο επίπεδο του προβλήματος. Είμαι αυτός ο φίλος που έχει μια συζήτηση με τον Θεό στην καρδιά μου κυριολεκτικά όλη μέρα. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, αυτή η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά σιωπώ για οτιδήποτε άλλο είναι δυνατό, απλώς για να ακούσω καλύτερα αυτή τη μικρή ιερή φωνή μέσα μου.»

«Ξέρετε ήδη ότι ο Roscoe λαμβάνει πολλή φροντίδα και όλα πρέπει να πάνε καλά. Κάνετε όλα τα σωστά πράγματα και μετά τα παραδίδετε στον Ύψιστο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς προσεύχεστε για τον Roscoe. Προσεύχομαι κι εγώ για τον Roscoe. Ο θείος μου με δίδαξε κάτι πραγματικά όμορφο για την προσευχή πριν από πολύ καιρό. Μου είπε όταν προσεύχομαι, μην προσεύχεσαι σαν ζητιάνος - απελπισμένος και ικέτης. Είπε: όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε από τη νίκη. Αυτό το ένα πράγμα άλλαξε τον τρόπο που προσεύχομαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Δεν έχω κανέναν έλεγχο στο αποτέλεσμα, αλλά έχω κάνει ένθερμα το καθήκον μου ώστε το σώμα αυτού του σκύλου να διατηρείται δυνατό και ανθεκτικό. Σε κρίση, είναι προετοιμασμένος. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως γνωρίζετε, ο Λιούις πάντα έδινε προτεραιότητα στην υγεία του. Προσεύχεστε τα χέρια και οι καρδιές των γιατρών να καθοδηγούνται, να έχουν πόρους και να είναι αγνές. Αυτός ο σκύλος έχει ένα σταθερό ιστορικό ανθεκτικότητας.

«Τα δυνατά σώματα ξέρουν πώς να θεραπεύονται μόλις αφαιρεθούν τα εμπόδια. Διατηρώ την αύρα μου υψηλή (είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία αυτή τη στιγμή) να είναι υψηλότερες οι καρδιές που φέρνουν το φάρμακο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.» Κράτα απόσταση από τη Νίκη».

