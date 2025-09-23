«Λαύρος» ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Την οργή του Ανδρέα Μικρούτσικου προκάλεσαν οι χαρκατηρισμοί του Άρη Πορτοσάλτε προς τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχει χάσει το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος φανερά εκνευρισμένος εξαπέλυσε επίθεση προς τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ τονίζοντας: «Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται τι θα πω για να με βρίζουν; Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczz77vaii69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι προκλητικές δηλώσεις Πορτοσάλτε

Ο δημοσιογράφος εξαπέλυσε «βέλη» κατά του Πάνου Ρούτσι και όσων πολιτών τον στηρίζουν, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν πρέπει να γίνει «τσαντιροκατάσταση». «Αυτό τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει τσαντιροκατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το μνημείο «δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, πικραμένο και πονεμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να απαγορεύει τις συγκεντρώσεις, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην αντιπολίτευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz2jmcz2drt?integrationId=40599y14juihe6ly}