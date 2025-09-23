Την συμμετοχή των ταξί στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Στο ραδιόφωνο του Παραπολιτικά 90.1 μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξαπολύοντας βολές για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο κλάδος των ταξί, αλλά και για τις κινήσεις της κυβέρνησης.

Για τους «απεργοσπάστες»

Απαντώντας σε ερώτηση για όσους εργάστηκαν την ημέρα της κινητοποίησης, ο κ. Λυμπερόπουλος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρξε σπάσιμο της απεργίας», αλλά καταγγέλλει ότι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων πίεσαν οδηγούς να δουλέψουν. «Όποιο μαγαζί ξανακάνει αυτό θα έχει ιστορία διαδήλωσης για τη βρώμικη συμπεριφορά εις βάρος των οδηγών και ιδιοκτητών», προειδοποίησε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η χθεσινή γενική συνέλευση αποφάσισε τη διαγραφή όσων τάσσονται ανοιχτά ενάντια στις αποφάσεις του κλάδου. «Κάποιοι θέλουν να παίξουν κομματικό παιχνίδι», τόνισε.

Για τη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των ταξί στη μεγάλη 24ωρη κινητοποίηση. «Είναι καιρός ο ξεσηκωμός του ’11 να ξαναγίνει. Οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως τότε», σημείωσε.

Για την κόντρα με τον Κυρανάκη

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι παραποιεί τον νόμο με αντισυνταγματική ΚΥΑ. Όπως υποστήριξε, οι ρυθμίσεις αυτές ευνοούν τα ΙΧ και ρίχνουν τα πρόστιμα σε «εξευτελιστικά» επίπεδα, την ώρα που οι οδηγοί ταξί τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά.

«Ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έχει μιλήσει ποτέ μαζί μου, αλλά κρατάει ακόμη την αισχρή παρέμβαση που έκανε υπέρ της UBER το ’18», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι δέχεται επίθεση σε πολιτικό επίπεδο «από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, γιατί δεν τον έχω στηρίξει ποτέ πολιτικά μέσα στη ΝΔ».