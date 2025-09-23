Με μεγάλη επιτυχία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 με τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;».
Το κοινό αντάμειψε το πρώτο επεισόδιο με ενθουσιασμό, ενώ τα σχόλια στα social media έδωσαν το στίγμα: πρόκειται για μια παραγωγή που υπόσχεται πολύ γέλιο, δράση και ανατροπές.
Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22:30 και φέρνει στην οθόνη εκρηκτικές καταστάσεις μέσα από μια ιστορία γεμάτη χιούμορ αλλά και μυστήριο.
Όσα συνέβησαν στο πρώτο επεισόδιο
Η αφήγηση ξεκινά με την επανένωση τριών ετεροθαλών αδερφιών –του Νίκου, του Φώντα και της Βιβής– ύστερα από τον θάνατο του πατέρα τους, Λευτέρη Τσατσάνη. Την ίδια στιγμή, η επικαιρότητα συγκλονίζεται από τη ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3 εκατομμύρια ευρώ.
Τα αδέρφια, λίγο μετά την κηδεία, ενημερώνονται ότι κληρονομούν… ένα κομμωτήριο! Όταν πηγαίνουν να δουν την επιχείρηση, εμφανίζεται ο συνέταιρος του πατέρα τους, Μιχαήλος, ο οποίος τους κατηγορεί ότι έχουν στα χέρια τους τα κλεμμένα χρήματα. Έτσι, έρχονται αντιμέτωποι με το σκοτεινό παρελθόν του Λευτέρη Τσατσάνη, ενώ ένα αναπάντεχο ερώτημα πλανάται: ποιος από τους τρεις λέει ψέματα;
Το καστ που ξεχωρίζει
Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι:
Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος και Χρήστος Γαβριηλίδης.
Η επιστροφή του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στην τηλεόραση αποτέλεσε μάλιστα ένα από τα πιο σχολιασμένα θέματα της βραδιάς, με πολλούς τηλεθεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους στο X (Twitter).
{https://exchange.glomex.com/video/v-dco7ryndoui1?integrationId=40599y14juihe6ly}