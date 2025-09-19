Ο Ανδρέας Γεωργίου «σπάει τη σιωπή του» στο Buongiorno και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον επίλογο της σειράς «Γη της Ελιάς»!

Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Γεωργίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, όπου μίλησε στη Φαίη Σκορδά και αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για το πώς θα εξελιχθεί η αγαπημένη σειρά «Γη της Ελιάς».

Μεταξύ άλλων λοιπών, ανέφερε πως αισθάνεται τυχερός με τον ερχομό του παιδιού στην πραγματική ζωή, αλλά και στο σενάριο μυθοπλασίας, καθώς στα γυρίσματα της σειράς συμμετάσχει πλέο και ένα μικρό κορίτσι.

Ο Ανδρέας Γεωργίου στο Buongiorno- Όσα αποκάλυψε για τη «Γη της Ελιάς»

Αρχικά λοιπό, αναφέρθηκε στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν που αναμένεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά, πως το τέλος του πρηγούμενου κύκλου ήρθε με την κορύφωση που συνεχίζεται: «Κάνουμε πρεμιέρα με την Γη της Ελιάς την Κυριακή. Έχει μπει και η Κρήτη μέσα, είναι σαν να επιστρέψαμε στην αφετηρία μας, μας έδωσε ένα boost αυτό. Μέσα από τους νέους χαρακτήρες ανακατεύτηκε η τράπουλα, αυτό που θέλαμε. Είναι σαν ένα restart της Γης της Ελιάς...».

Αναφερόμενος στα «ερωτικά δράματα» και στη «Γη της Ελιάς», αποκάλυψε αρχικά: «Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι, σε αυτό τον κύκλο θα δούμε την Ασπασία να μαθαίνει ότι ο Δημοσθένης ήταν εκεί όταν σκοτώθηκε ο γιος τους».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για την νέα προθήκη της μικρής Μαλένα: «Από το πρώτο παιδί θα με δείτε με ένα παιδί, με την Μαλένα, έχω αποκτήσει ένα παιδί στην πραγματική ζωή και στην σειρά μου έρχεται αυτό το υπέροχο παιδί. Περνάμε super στα γυρίσματα. Είναι παιδική χαρά! Δεν ξέρω ποια είναι η μητέρα της, έχει οδηγίες από την μητέρα της να μην πει, στην αρχή είναι σε σοκ και δεν μιλάει. Μετά μαθαίνουμε ότι η μητέρα της είναι κρατούμενη στο εξωτερικό».

«Έχουμε έναν serial killer στην σειρά, από τα πρώτα επεισόδια δολοφονείται ένας πρωταγωνιστής, δεν θα πω τίποτα», σημείωσε, εντείνοντας την αγωνία.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως φέτος θα είναι πιο ισχυρό το αστυνομικό στοιχείο στη σειρά, ενώ φανέρωσε πως ετοιμάζει ήδη το επόμενο έργο του:

«Μετά θα δούμε ότι ξεδιπλώνεται αυτό και έχουμε έναν serial killer, θα είναι πιο έντονο το αστυνομικό στοιχείο φέτος. Φέτος κλείνει η Ελιά, έχουμε ήδη ετοιμάσουμε την επόμενη σειρά, η οποία θα αντικαταστήσει την Γη της Ελιάς. Η Μάρω είναι ακούραστη, είναι η πιο νέα από όλους μας, ξέρει τα πάντα. Η επιλογή των ηθοποιών γίνεται με ένα μαγικό ενεργειακό, δεν είναι τυχαίο. Πάντα συζητάμε με την Βάνα και τον Κούλλη και λέμε τα ίδια ονόματα, πάντα νιώθω ότι δεν είναι τυχαίες οι συναντήσεις. Είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι που με στεναχωρεί όταν τελειώνει μια σειρά, το casting είναι ένας λόγος που δεν θέλω να τελειώσει η Γη της Ελιάς», κατέληξε ο Ανδρέας Γεωργίου.

