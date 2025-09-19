Το Porto Leone και ο Άρης Αντωνόπουλος, στο φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα»!

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας σειράς: «Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha, ο Άρης Αντωνόπουλος, ο οποίος υποδύεται τον Στράτο Καπετανάκο, μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και τον Χάρη Χρονόπουλο για το ρόλο του αλλά για το τι τον συνδέει με την τηλεοπτική του μητέρα, Μαρίνα Ασλάνογλου.

Ποιος είναι ο Στράτος Καπετανάκος; Porto Leone: Πρεμιέρα 23 Σεπτεμβρίου

Ο Στράτος Καπετανάκος είναι ένας ατίθασος, μπερμπάντης, λαϊκός γόης. Ο πρωτότοκος της οικογένειας Καπετανάκου, έχει μάθει να κάνει ό,τι θέλει και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Σκοπεύει να το σκάσει στην Αμερική με το κρυφό του αίσθημα... Ο αγαπημένος των γυναικών και η αδυναμία της μάνας του.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του στα γυρίσματα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ο Άρης Αντωνόπουλος τόνισε ότι «ήταν πολύ ωραία δουλειά. Έχω μεγάλη αγάπη για την εποχή του ‘60 και για την περιοχή». Μιλώντας για το ρόλο του είπε ότι «ο Στράτος είναι ένας τύπος ο οποίος έχει μεγαλώσει στα στενά της Τρούμπας. Είναι μάγκας, δεν κολλάει πουθενά -είχε και τις πλάτες του πατέρα του - ό,τι θέλει το διεκδικεί κι εντέλει το κατακτά».

Τους τηλεοπτικούς του γονείς υποδύονται η Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου) και ο Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος). «’Εχω ξανασυναντηθεί και με τους 2 καλλιτεχνικά» λέει ο Άρης Αντωνόπουλος. Μάλιστα, «Με τη Μαρίνα (είχαμε συναντηθεί) πριν από 20 χρόνια σε μια σειρά στην οποία υποδυόταν τη μητριά μου. Ήταν μεγάλη χαρά όταν έμαθα ότι θα είναι η Μαρίνα η μητέρα μου» στη σειρά.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια Πρεμιέρα της νέας υπερπαραγωγής του Alpha!

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο!»

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=sR41_x_-zkA}