Ανατροπές, νέες προσθήκες, αστυνομική αύρα. Όλα στη νέα σεζόν του Maestro. Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου;

Η Κλέλια Ανδριολάτου, μίλησε στον φακό της εκπομπής «Buongiorno», όπου αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της βήματα, στην παράσταση που συμμετείχε μέχρι πρότινος, αλλά και στα όσα επρόκειτο να έρθουν με την νέα σεζόν του Maestro.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που βγήκε σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στον αέρα της εκπομπής στο Mega, η νεαρή ηθοποιός, παρουσιάστηκε χαμογελαστή, κομψή και χαρούμενη, γεμάτη ανυπομονησία για τα όσα ακολουθούν.

Όσα αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου για το Maestro

Μιλώντας λοιπόν στη δημοσιογράφο της εκπομπής Δήμητρα Τσαούση, εξέφρασε αρχικά τα συναισθήματά της για την παράσταση στην οποία συμμετείχε με τίτλο «ζ-η-θ, ο Ξένος», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η παράσταση στην οποία συμμετείχα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ωραία περιοδεία, ήταν τιμητική η ευκαιρία που μου δόθηκε και καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος μας».

Μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο η ρεπόρτερ, ρώτησε την Κλέλια Ανδριολάτου για την νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς Maestro. Η ίδια απάντησε χαμογελαστή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τα όσα θα συμβούν: ««Δεν περίμενα ότι θα συνεχίσουμε αλλά όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος είπα «ουάου». Μας μάζεψε σπίτι του και μας το είπε», είπε αρχικά.

Συνέχισε μάλιστα, υπογραμμίζοντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες αναχωρούν: «Σε λίγες μέρες φεύγουμε κιόλας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ για τις νέες προσθήκες στην σειρά. Θα γίνουν πολλές ανατροπές στη νέα σεζόν του Maestro, θα γίνει πιο αστυνομικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvqxia51mf5?integrationId=40599y14juihe6ly}