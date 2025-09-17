Μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα της εκπομπής η Ελένη Τσολάκη.

Η Ελένη Τσολάκη, λίγο πριν από την πρεμιέρα της στον ΑΝΤ1, μίλησε στο δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη και στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα και την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ μεταξύ άλλων, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην μικρή της κόρη.

Η Ελένη Τσολάκη στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε»

Εκ πρώτοις, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στην επικείμενη πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με την παρουσιάστρια να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της: «Όταν είσαι στον καιρό της προετοιμασίας, το καλοκαίρι σού φαίνεται μεγάλο και λες πότε θα έρθει ο Σεπτέμβρης; Τελικά περνάει ο καιρός και δεν το καταλαβαίνεις. Έρχεται η τελική εβδομάδα και λες «Όντως τώρα το Σάββατο βγαίνουμε». Έχουμε μια πολύ όμορφη ομάδα», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Την ίδια ευθύνη νιώθω κάθε χρονιά. Και τα προηγούμενα χρόνια, που ήμουνα σε ένα μικρότερο κανάλι, το ίδιο αισθανόμουν. Δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί ο τηλεθεατής είναι αυτός που στο τέλος επιλέγει αν θα δει τη δουλειά σου ή όχι».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για τον Πέτρο Κωστόπουλο καθώς πλέον έχει γίνει γνώστη η συνεργασία τους: «Σίγουρα ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι μια μεγάλη ασφάλεια και ένας άνθρωπος που έχει γνώμη, άποψη και μπορεί να μιλήσει για όλους και για όλα, είτε συμφωνείς με την άποψή του είτε όχι. Έχει ενδιαφέρον να ακούσεις την άποψή του».

Η ίδια μάλιστα, δεν έκρυψε τις σκέψεις της για την κόρη της και την εκπομπή: «Οι ώρες μου σε σχέση με πέρυσι είναι περισσότερες. Ζορίζομαι πάρα πολύ που αποχωρίζομαι τη μικρή μου. Ήταν κι ένα καλοκαίρι γεμάτο μαζί της. Θα βρω τα πατήματά μου και θα συνηθίσω. Οι ζωντανές εκπομπές είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε κάθε ημέρα θα πηγαίνουμε ανάλογα με την ενημέρωση».