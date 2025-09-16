Μια φαινομενικά αθώα συνήθεια εγκυμονεί κινδύνους.

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση - ξαναζεσταίνουμε φαγητό ή μαγειρεύουμε κάτι, αποσπάται η προσοχή σας και ξαφνικά... μυρίζει καμένο.

Η πρώτη σκέψη είναι να πετάξετε το καμένο φαγητό στα σκουπίδια - αλλά μάλλον θα πρέπει να σκεφτείτε καλύτερα.

Αμερικανή διασώστρια προειδοποιεί ότι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε.

Η Ally, που εργάστηκε σε πυροσβεστικό σταθμό για πάνω από 10 χρόνια, μοιράστηκε σε ένα viral πλέον βίντεο στο TikTok μια ιστορία για το πώς «μια νεαρή γυναίκα ήθελε να ζεστάνει το brownie της και αντί να το βάλει στο φούρνο μικροκυμάτων για 20 δευτερόλεπτα, το έβαλε για 2 λεπτά».

Η γυναίκα έκαψε το γλυκό, το οποίο κατέληξε στα σκουπίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@themommyconfessionsss/video/7545588655138671902}

«Μετά που το πέταξε στα σκουπίδια, ξεκίνησε... η φωτιά.» Ιδού γιατί αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια είναι κακή ιδέα.

Η ειδικός εξήγησε ότι ακόμα κι αν «φαίνεται ότι όλα είναι υπό έλεγχο, αν έχετε καμένο φαγητό, μην το πετάξετε στα σκουπίδια μέχρι να κρυώσει σε ασφαλές μέρος, όπως ο νεροχύτης ή ο πάγκος της κουζίνας».

Αν το πετάξετε - πριν το καταλάβετε, μπορεί να αντιμετωπίσετε μια ανεπιθύμητη πυρκαγιά.

«Η φωτιά δεν χρειάζεται φλόγα για να ξεκινήσει. Αντίθετα αρκεί και κάτι πολύ ζεστό».

«Τα σκουπίδια σας είναι γεμάτα με άλλα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν τη φωτιά να αναπτυχθεί και να γίνει πολύ επικίνδυνη, οπότε δεν πετάμε πράγματα που καπνίζουν στα σκουπίδια».

Πηγή: New York Post