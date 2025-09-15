Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο Νεσχάν Μουλαζίμ το πρωί της Δευτέρα στην εκπομπή «Happy Day».

Με συγκίνηση και βαθιά συναισθήματα, το πρώην μοντέλο Νεσχάν Μουλαζίμ, μίλησε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Νεσχάν Μουλαζίμ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια που προσπαθούσε να αποκτήσει παιδάκι, αλλά και το πρόβλημα υγείας που απέκτησε κατά την κύηση.

Η συγκινητική εξομολόγηση του μοντέλου Νεσχάν Μουλαζίμ στο πλατό του «Happy Day»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ, πλέον βρίσκεται στον 9ο μήνα κύησης, ενώ παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως διανύει τη δεύτερη εγκυμοσύνη, ωστόσο στην πρώτη είχε αποβάλει.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις έγκυος με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα.

Αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα, ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην συνέχεια μίλησε για το πρόβλημα υγείας που προέκυψε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, καθώς διαγνώστηκε με οστεοπόρωση κύησης, με αποτέλεσμα να μετακινείται με αμαξίδιο: «Είναι σπάνιο. Μέχρι πέντε μηνών δεν είχα τίποτα, ούτε που την κατάλαβα. Ξαφνικά άρχισαν να πονούν τα πόδια μου. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό, όσο περνούσε ο καιρός, όμως, αυτό προχωρούσε και οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Έχω περάσει από ορθοπεδικούς, έχω κάνει άπειρες εξετάσεις για να δούμε τι είναι μέχρι να καταλήξουμε. Έχει πάρα πολύ πόνο, δυστυχώς. Είναι παροδική οστεοπόρωση κύησης. Δυόμισι μήνες δεν πέρασα καλά, φορούσα νάρθηκα στα πόδια, είμαι με το αμαξίδιο. Τώρα, που έχουμε κάνει μια θεραπεία, βελτιώνομαι, αλλά και πάλι χωρίς το αμαξίδιό μου δεν μπορώ να περπατήσω. Στο σπίτι περπατάω με «πι». Φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου. Τώρα που έχω ξεκινήσει να περπατάω λίγο, ο γιατρός μου φοβάται».

Αναφορικά μάλιστα με την προσπάθειά της, η ίδια εξέφρασε τα συναισθήματά της: «Όταν έχασα τα μωράκια έλεγα «μάλλον δεν είναι τυχερό μου, μάλλον δεν είναι να γίνω μαμά». Πολύ δύσκολα το ξεπέρασα», δήλωσε συγκινημένη.

«Αυτή είναι η τέταρτη προσπάθειά μου. Έκανα δύο προσπάθειες που δεν κατέληξαν... Ένιωσα απογοήτευση. Είναι ψυχοφθόρο γενικά, ενέσεις, χάπια... Θεωρείς ότι τα κάνεις ολόσωστα και η κατάληξη είναι «όχι». Και τώρα δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Δείτε όσα είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ