Η παρουσιάστρια με μεγάλο ενθουσιασμό και νέο πάνελ καλωσόρισε τους τηλεθεατές.

Η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, έκανε πρεμιέρα σήμερα μαζί με τις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η παρουσιάστρια καλωσόρισε τους τηλεθεατές και στη συνέχεια παρουσίασε στο κοινό τόσο την ομάδα που παραμένει στο πλευρό της, όσο και τους νέους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, συνεχίζουν μαζί της οι Στέφανος Κωνσταντινίδης και Έλενα Πολυκάρπου, ενώ στο πάνελ προστέθηκαν η Δάφνη Μπόγκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος. Στην κουζίνα, για ακόμη μία χρονιά, θα βρίσκεται ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε:

«Καλή σας ημέρα και καλή τηλεοπτική σεζόν! Χαίρομαι πολύ που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σας καλημερίζω μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Νιώθω ότι είναι το δικό μου σπίτι και θέλω να γίνει και το δικό σας. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν μια όμορφη παρέα και φέτος είμαστε μια ανανεωμένη παρέα. Εγώ παραμένω ίδια – όποιες αλλαγές είχα να κάνω, τις έκανα. Η μεγάλη ανανέωση έρχεται από την ομάδα μου, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά και από το ολοκαίνουργιο πλατό μας».