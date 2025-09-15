Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει ταυτίσει το όνομά του με την πρωινή ενημερωτική ζώνη της τηλεόρασης και ιδιαίτερα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την οποία υπηρέτησε αδιάκοπα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Στην πρεμιέρα της φετινής σεζόν, βρέθηκε για πρώτη φορά στη θέση του τηλεθεατή. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον «αέρα» της εκπομπής.

Αφού ευχήθηκε καλή αρχή στους διαδόχους του, την Άννα Λιβαθυνού και τον Παναγιώτη Στάθη, παραδέχτηκε πως νιώθει περισσότερο άγχος τώρα που την παρακολουθεί απ’ ό,τι όταν την παρουσίαζε, αφού εξακολουθεί να τη θεωρεί «δικό του παιδί».

Παρότι αποχώρησε από το τιμόνι της εκπομπής, ο Γιώργος Παπαδάκης θα παραμείνει στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο, που προς το παρόν παραμένει μυστικό.