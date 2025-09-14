Έκανε 12 λάθη σε ένα λεπτό. Μπέρδεψε τον Γιώργο με τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου (13/9) του νέου τηλεπαιχνιδιού της ΕΡΤ1 «Στην Πίεση», ο τελευταίος γύρος εξελίχθηκε σε πραγματικό μαρτύριο για τον παίκτη Βασίλη.

Ο παίκτης κλήθηκε μέσα σε ένα λεπτό να συμπληρώσει τα μικρά ονόματα διάσημων Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών δίπλα στα επώνυμά τους, όμως αυτό αποδείχθηκε τελικά πολύ δύσκολο.

Αφού «βάφτισε», μεταξύ άλλων, Άγγελο τον Βασίλη Τοροσίδη και Βασίλη τον Τάσο Μπακασέτα, μπέρδεψε και το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά με τον ποδοσφαιριστή, Γιώργο Σαμαρά.

Έτσι, ο παίκτης έδωσε 12 λανθασμένες απαντήσεις σε ένα λεπτό και μόλις 2 σωστές στον τελευταίο γύρο του τηλεπαιχνιδιού «Στην Πίεση», με αποτέλεσμα να βγει από τον κύκλο.