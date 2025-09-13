Σχεδόν έναν χρόνο μετά την περσινή συναυλία, που παρακολούθησαν 65.000 θεατές, η Άννα Βίσση ξαναδίνει τον καλύτερό της εαυτό επί σκηνής.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025) για να απολαύσει την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σε μία μοναδική συναυλία.

Πέρυσι, η διάσημη Ελληνίδα σταρ είχε ξαναδώσει μια συναυλία που γέμισε το στάδιο και χαροποίησε ιδιαίτερα τους θαυμαστές της.

Αν και η συναυλία ξεκίνησε στις 21:00, ο κόσμος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από το Καλλιμάρμαρο από νωρίς το απόγευμα, καθώς οι πόρτες άνοιξαν στις 17.00, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές.

Ο κόσμος περίμενε υπομονετικά, ώστε να μπει στο στάδιο για να πάρει εγκαίρως τη θέση του προκειμένου να απολαύσει το μοναδικό υπερθέαμα.

{https://x.com/TenfjordAmanda/status/1966902517499130096}

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

{https://x.com/StratisHygge/status/1966926598290239645}

{https://x.com/fannaticslive/status/1966934417970229613}

Μόλις ξεκίνησε η συναυλία της Ελληνίδας σταρ, η ίδια απευθυνόμενη στους θαυμαστές της είπε πως «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Εντυπωσιακή ήταν και η έναρξη της συναυλίας με την αγαπημένη τραγουδίστρια να ακούγεται να λέει «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο» και αμέσως μετά να ξεκινάει τη μουσική βραδιά με το τραγούδι της: «Σε περίπτωση που».

{https://x.com/Miss_lemon___/status/1966937460468052060}

{https://x.com/MonkeyDKomi/status/1966953367466635518}

Όπως έγινε γνωστό, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».