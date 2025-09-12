Η νέα προσθήκη στους κινηματογράφους έρχεται με την ταινία «The Super Mario Galaxy Movie»!

Είναι γεγονός! Το «Super Mario Bros Movie 2: Sequel» έρχεται στους κινηματογράφους, με τις φωνές των πρωταγωνιστικών να δίνουν, για μια ακόμη φορά, ζωή στους αγαπημένους ήρωες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρεται και στο ένθετο της people.com, η Illumination και η Nintendo, ανακοίνωσαν, σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ότι η συνέχεια της ταινίας «The Super Mario Bros. Movie», επιστρέφει, φέροντας τον τίτλο «The Super Mario Galaxy Movie», ενώ η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου του 2026.

Να σημειωθεί, πως η πρώτη ταινία, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό με τις πωλήσεις των εισιτηρίων να έχουν σπάσει ρεκόρ, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ταινία, ως συνέχεια της πρώτης ιστορίας του Super Mario Bros, επρόκειτο να βγει στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν τρία χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης, ενώ το τρέιλερ που έχει έρθει στη δημοσιότητα, παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές μέσα από μερικά στιγμιότυπα.

Ο Mario, κοιμάται πάνω σε ένα δέντρο όταν μια πεταλούδα τον ξυπνάει και αμέσως μετά πετάει προς το Βασίλειο των Μανιταριών, δίπλα στο χαρακτηριστικό κάστρο της Πριγκίπισσας Peach, αλλά και στο διάστημα.

Παράλληλα, να σημειωθεί πως παρόλο που η πρώτη ταινία, πήρε το όνομά της από κλασικό παιχνίδι Super Mario Bros. του 1985, η συνέχεια αντλεί τον τίτλο της από το δημοφιλές Super Mario Galaxy του 2007. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Mario εγκαταλείπει τα γνώριμα βασίλεια και ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στο σύμπαν, πετώντας από γαλαξία σε γαλαξία, σε μία νέα αποστολή για να σώσει την Πριγκίπισσα από τον αιώνιο εχθρό, Bowser. Σύμμαχος του πρωταγωνιστή η Luma, ένα φωτεινό αστέρι.

Για την ολοκλήρωση της ταινίας, οι ηθοποιοί που χάρισαν τις φωνές του επιστρέφουν στο στούντιο με τον Κρις Πρατ να υποδύεται τον Mario, την Άνια – Τέλορ Τζόι, να βρίσκεται πίσω από την Peach και τον Τσάρλι Ντέι, να αναλαμβάνει και πάλι το Luigi. Ο Τζακ Μπλακ και ο Κίγκαν – Μισελ Κέι, επαναλαμβάνουν τους ρόλους των: Bowser και Toad αντίστοιχα, ενώ ο Κέβιν Μισέλ Ρίτσαρντσον, δίνει την φωνή του στον Kamen.

{https://www.youtube.com/watch?v=c1mTbYB6EOM}