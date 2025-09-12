Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Το «Super Mario Bros Movie 2: Sequel» έρχεται στους κινηματογράφους

Το «Super Mario Bros Movie 2: Sequel» έρχεται στους κινηματογράφους Φωτογραφία: The Super Mario Galaxy Movie | Official Title Announcement/ Illumination
Η νέα προσθήκη στους κινηματογράφους έρχεται με την ταινία «The Super Mario Galaxy Movie»!

Είναι γεγονός! Το «Super Mario Bros Movie 2: Sequel» έρχεται στους κινηματογράφους, με τις φωνές των πρωταγωνιστικών να δίνουν, για μια ακόμη φορά, ζωή στους αγαπημένους ήρωες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρεται και στο ένθετο της people.com, η Illumination και η Nintendo, ανακοίνωσαν, σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ότι η συνέχεια της ταινίας «The Super Mario Bros. Movie», επιστρέφει, φέροντας τον τίτλο «The Super Mario Galaxy Movie», ενώ η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου του 2026.

Να σημειωθεί, πως η πρώτη ταινία, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό με τις πωλήσεις των εισιτηρίων να έχουν σπάσει ρεκόρ, σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι συμβαίνει στη ζωή της Μελισσάνθης; Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου (Βίντεο)

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι συμβαίνει στη ζωή της Μελισσάνθης; Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου (Βίντεο)

Life
«Super Κατερίνα»: Η πρεμιέρα και οι πρώτες καλεσμένες

«Super Κατερίνα»: Η πρεμιέρα και οι πρώτες καλεσμένες

Life
Φάρμα: Η επίσημη ανακοίνωση του STAR- Δείτε τα τρέιλερ

Φάρμα: Η επίσημη ανακοίνωση του STAR- Δείτε τα τρέιλερ

Life

Η ταινία, ως συνέχεια της πρώτης ιστορίας του Super Mario Bros, επρόκειτο να βγει στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν τρία χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης, ενώ το τρέιλερ που έχει έρθει στη δημοσιότητα, παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές μέσα από μερικά στιγμιότυπα.

Ο Mario, κοιμάται πάνω σε ένα δέντρο όταν μια πεταλούδα τον ξυπνάει και αμέσως μετά πετάει προς το Βασίλειο των Μανιταριών, δίπλα στο χαρακτηριστικό κάστρο της Πριγκίπισσας Peach, αλλά και στο διάστημα.

Παράλληλα, να σημειωθεί πως παρόλο που η πρώτη ταινία, πήρε το όνομά της από κλασικό παιχνίδι Super Mario Bros. του 1985, η συνέχεια αντλεί τον τίτλο της από το δημοφιλές Super Mario Galaxy του 2007. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Mario εγκαταλείπει τα γνώριμα βασίλεια και ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στο σύμπαν, πετώντας από γαλαξία σε γαλαξία, σε μία νέα αποστολή για να σώσει την Πριγκίπισσα από τον αιώνιο εχθρό, Bowser. Σύμμαχος του πρωταγωνιστή η Luma, ένα φωτεινό αστέρι.

Για την ολοκλήρωση της ταινίας, οι ηθοποιοί που χάρισαν τις φωνές του επιστρέφουν στο στούντιο με τον Κρις Πρατ να υποδύεται τον Mario, την Άνια – Τέλορ Τζόι, να βρίσκεται πίσω από την Peach και τον Τσάρλι Ντέι, να αναλαμβάνει και πάλι το Luigi. Ο Τζακ Μπλακ και ο Κίγκαν – Μισελ Κέι, επαναλαμβάνουν τους ρόλους των: Bowser και Toad αντίστοιχα, ενώ ο Κέβιν Μισέλ Ρίτσαρντσον, δίνει την φωνή του στον Kamen.

{https://www.youtube.com/watch?v=c1mTbYB6EOM}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι συμβαίνει στη ζωή της Μελισσάνθης; Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου (Βίντεο)

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι συμβαίνει στη ζωή της Μελισσάνθης; Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου (Βίντεο)

Life
«Super Κατερίνα»: Η πρεμιέρα και οι πρώτες καλεσμένες

«Super Κατερίνα»: Η πρεμιέρα και οι πρώτες καλεσμένες

Life
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

Life
Ο Άγιος Έρωτας έρχεται στον Alpha- Δείτε το ανατρεπτικό τρέιλερ

Ο Άγιος Έρωτας έρχεται στον Alpha- Δείτε το ανατρεπτικό τρέιλερ

Life

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

healthstat.gr
Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

healthstat.gr