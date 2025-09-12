«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι συμβαίνει στη ζωή της Μελισσάνθης; Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου (Βίντεο)

Η Μελισσάνθη συστήνεται στου τηλεθεατές! Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές. Πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Με διπλό επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα η νέα τηλεοπτική σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός, κάνει μια εισαγωγή για τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Ποια είναι η Μελισσάνθη και που έχει μεγαλώσει; Τι γίνεται όταν μπαίνει στη ζωή της ο Άγγελο Φλεριανός;

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η Μελισσάνθη, την οποία μεταφέρει από το βιβλίο στην οθόνη η Αναστασία Παντούση, είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε αδερφές. Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο, που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών, και την Θεοδώρα. Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο.

Ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή. Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία. Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται.

Ο Αλέξανδρος Σταύρου θα υποδυθεί τον Απόστολο Φατούρο, τον εύπορο καπνοβιομήχανο και σύζυγο της Μελισσάνθης, τα τελευταία δέκα χρόνια. Η πρώτη του γυναίκα αρρώστησε και πέθανε νέα πριν προλάβουν να κάνουν οικογένεια. Ώσπου να γνωρίσει τη Μελισσάνθη διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με πολλές κυρίες του κύκλου του. Ωστόσο, η γνωριμία του με την 20χρονη τότε Μελισσάνθη του άλλαξε τη ζωή.

Είναι ευγενής, εργατικός, ευφυής, προστατευτικός και απόλυτα ερωτευμένος με τη σύζυγό του. Αν και ο γάμος του είναι ευτυχισμένος, ανησυχεί μήπως δεν ικανοποιεί όσο θα έπρεπε την Μελισσάνθη και τη χάσει λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, την έλλειψη παιδιών και ενός προβλήματος υγείας που έχει στην καρδιά του και το κρύβει. Έχει έναν επιστήθιο φίλο, τον Χρήστο Πετμεζά, με τον οποίο αλληλοστηρίζονται.

Τον άνθρωπο που έρχεται να φέρει τα πάνω – κάτω στη ζωή της Μελισσάνθης, τον Άγγελο Φλεριανό, θα ενσαρκώσει ο Θάνος Λέκκας. Ο Άγγελος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας και απόφοιτος της αρχιτεκτονικής του Παρισιού. Επέστρεψε στην Αθήνα για να αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο του εκλιπόντος πατέρα του-φίλου του Απόστολου Φατούρου, ύστερα από τις ισχυρές παραινέσεις της μητέρας του, Θεώνης Φλεριανού, η οποία προσπαθεί να τον βάλει στον ίσιο δρόμο.

Είναι εντυπωσιακά όμορφος, κοσμογυρισμένος, ελεύθερο πνεύμα, λάτρης της τέχνης, τολμηρός, διεκδικητικός και περιζήτητος γαμπρός. Ερωτεύεται σφόδρα τη Μελισσάνθη και προσπαθεί να την κάνει δική του.

Ο Αργύρης Αγγέλου θα ζώσει ζωή στον Χρήστο, τον έμπιστο φίλο του Απόστολου και σύζυγο της Νίτσας. Είναι ευγενής, προστατευτικός, υπομονετικός, ενθουσιώδης, ενημερωμένος σχετικά με το πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι και έχει έφεση στην απιστία.

Η Άννη Θεοχάρη θα δώσει το μπρίο της στο χαρακτήρα της Νίτσας, της συζύγου του Χρήστου, καρδιακού φίλου του Απόστολου. Έχει ιδιαίτερη έφεση στο κουτσομπολιό και τα παρατηρεί όλα. Είναι ό,τι κοντινότερο έχει σε φίλη η Μελισσάνθη, από τον κοινωνικό κύκλο του άντρα της. Είναι εξωστρεφής, πληθωρική, έντονη, νευρική και με χιούμορ ενώ μιλάει ακατάπαυστα.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

