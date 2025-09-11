Games
Ο Άγιος Έρωτας έρχεται στον Alpha- Δείτε το ανατρεπτικό τρέιλερ

Ο Άγιος Έρωτας έρχεται στον Alpha- Δείτε το ανατρεπτικό τρέιλερ Φωτογραφία: Alpha
Η ανατρεπτική σειρά του Alpha, επιστρέφει με εξελίξεις που… «καθηλώνουν».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, έχει «κλειδώσει» την ημερομηνία για την πρεμιέρα της καθηλωτικής σειράς «Άγιος Έρωτας» που συνάρπασε τους τηλεθεατές την προηγούμενη σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, η πρεμιέρα της σειράς, αναμένεται για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του «Alpha Special Premiere Week», ενώ όπως ανακοίνωσε ο σταθμός – η γεμάτη πάθη – σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

Πρεμιέρα στον Alpha για τον Άγιο Έρωτα

Το κανάλι λοιπόν σήμερα, προχώρησε σε ορισμένες διευκρινήσεις, ενώ η αγωνία αρχίζει να «χτυπάει κόκκινο»:

«Οι εξελίξεις στο δεύτερο κύκλο του «Άγιου έρωτα» σοκάρουν!

Ο πυροβολισμός του Αργύρη στο τελευταίο επεισόδιο έκοψε την ανάσα… «ο σταυρός… τον έσωσε ο σταυρός».

Ο πατήρ Νικόλαος είναι ζωντανός… «δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είμαι ζωντανός».

Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της. Δεν συγχωρεί κανέναν.

Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες.

Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.

Μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες.

Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Θα πληρώσει για τα εγκλήματά του;
Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται! «Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=htZFqTacoIA}

Συντελεστές: Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione

