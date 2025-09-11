Games
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τον καρκίνο με γενναιότητα.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες μεταφέρθηκε από το Γηροκομείο Αθηνών σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, τονίζοντας πως η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην Espresso, η μητέρα του είναι ηλικιωμένη και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας με ηρεμία και νηφαλιότητα. Η ηθοποιός είχε ζήσει τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο, όμως η επιδείνωση της κατάστασής της οδήγησε σε δημόσια νοσοκομεία και τελικά σε εξειδικευμένο κέντρο για να αναγνωριστεί η πάθησή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεταφορές σε διάφορα νοσοκομεία ήταν απαραίτητες για σωστή διάγνωση.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, που στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τον καρκίνο με γενναιότητα, παραμένει αισιόδοξη και διατηρεί το χιούμορ της, παρά τις δυσκολίες. Ο γιος της σημειώνει πως αναγνωρίζει κανονικά και έκανε ακόμη πλάκα με νοσηλεύτρια, ενώ η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή.

