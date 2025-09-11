H Τζένιφερ Άνιστον για τη Ρις Γουίδερσπουν: «Είναι το στήριγμά μου»

Η 4η σεζόν του «The Morning Show, η οποία αποτελείται από δέκα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον, έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, «The Morning Show» στη Νέα Υόρκη.

Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, πριν συναντηθεί με τους λαμπερούς συμπρωταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των: Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζέρεμι Άιρονς, Μπίλι Κράνταπ, Μαρκ Ντούπλας, Νέστορ Κάρμπονελ, Κάρεν Πίτμαν, Τζον Χαμ και Νικόλ Μπέχαρι.

Ωστόσο, η έκπληξη της βραδιάς ήταν η διακριτική παρουσία του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις, ο οποίος εντοπίστηκε να φτάνει με το ίδιο αυτοκίνητο με την 'Ανιστον.

Η σταρ των Friends, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με ιδιαίτερες σούρες στο στήθος και το συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η συμπρωταγωνίστριά της, Ρις Γουίδερσπουν, επέλεξε επίσης ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με έναν μεγάλο φιόγκο και πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τη νέα τους συμπρωταγωνίστρια, την Γαλλίδα ηθοποιό Μαριόν Κοτιγιάρ.

Σχολιάζοντας τη φιλία της με τη Γουίδερσπουν, η Άνιστον δήλωσε στο Extra: «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς την Ρις στο πλευρό μου, για να είμαι ειλικρινής. Είναι το στήριγμά μου. Στηρίζουμε η μία την άλλη. Νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει μαζί [στη σειρά] και κατά κάποιο τρόπο αυτό συνεχίζει να δυναμώνει».

Επίσης εξέφρασε τον θαυμασμό της για τους καταξιωμένους ηθοποιούς που συμμετέχουν στη σειρά, κάνοντας ειδική αναφορά στον Τζέρεμι Άιρονς, ο οποίος θα υποδυθεί τον πατέρα της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Ότι είπε το ναι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι είναι «πολύ περήφανη που ανήκει σε μια σειρά στην οποία οι ηθοποιοί θέλουν να πάρουν μέρος» και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα είναι «μια καλή σεζόν», σημειώνοντας ότι το δραματικό στοιχείο της πλοκής «έχει αυξηθεί».