Ηλίας Μπόγδανος: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου (βίντεο)

Το ζευγάρι είναι σε σχέση εδώ και χρόνια.

Παντρεύονται ο Ηλίας Μπόγδανος και η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι ενός φιλικού της ζευγαριού. Ο Ηλίας Μπόγδανος με τον οποίο το μοντέλο διατηρεί σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, αποφάσισε να της κάνει πρόταση γάμου.

Ο Ηλίας Μπόγδανος κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι στο οποίο τραγούδαγε μαζί με την μπάντα του, γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί. Εκείνη ξέσπασε σε κλάματα και είπε το πολυπόθητο «ναι». Στη συνέχεια ο Ηλίας Μπόγδανος ζήτησε την έγκριση και των γονιών της συντρόφου του που βρίσκονταν εκεί, με τους δυο τους να δίνουν με χαρά τη συγκατάθεσή τους.

{https://www.instagram.com/p/DORwtPZDEHo/}